الإفراج عن سما المصري.. ومحاميها يؤكد: نفذت 3 أحكام قضائية

أفرجت الأجهزة الأمنية عن الفنانة سما المصري، بعدما تقدم أشرف ناجي المحامي الخاص بها، بطلب إخلاء سبيلها إلى محكمة القضاء الإداري بعدما نفذت 3 أحكام قضائية.

الموجز تستعرض تفاصيل القضية والإفراج.

محامي سما المصري

وفي نفس السياق أكد المحامي أشرف ناجي، أن السلطات المختصة أفرجت عن الفنانة سما المصري، عنها بعدما نفذت 3 أحكام قضائية بعد ثبوت تهمة التعدي على قيم أسرية ومجتمعية.

القضاء الإداري يرفض الإفراج عن سما المصري

رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الإفراج عن الفنانة سما المصري، رغم تنفيذها نصف مدة عقوبتها، حيث جاء القرار بعد تقديم محاميها، أشرف ناجي، طلبًا للإفراج مستندًا إلى استكمالها تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية سابقة.

سما المصري

وأوضح المحامي أن موكلته أدينت بتهم متعددة، أبرزها التعدي على قيم الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى قضايا سب وقذف.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عامين مع الشغل في القضية رقم 214 لسنة 2020، إلى جانب مراقبة شرطية لمدة عامين.

كما أشار إلى تنفيذ حكم آخر بالسجن ستة أشهر في قضية أخرى تتعلق بالسب والقذف.

سما المصري

وعلى الرغم من هذه الطلبات، رأت المحكمة عدم أحقية الإفراج عن سما المصري في هذه المرحلة.

تصدر اسم الفنانة الاستعراضية سما المصري محركات البحث في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد رفض المحكمة المختصة دعوى الدفاع الخاص بها بإخلاء سبيلها بعد تنفيذها لثلاثة أحكام قضائية تنوعت بين سب وقذف و فيديوهات مخلة تفسد الذوق العام وتحرض على الفسق والفجور.

وكان قد تقدم محامي سما المصري أشرف ناجي بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن سما المصري بعد قضائها نصف المدة.

مشيرًا إلى أن الراقصة سما المصري قضت حكم بالحبس لمدة عامين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة المقيدة برقم 410 لسنة 2020.

ولفت دفاع سما المصري بأن موكلته قضت حكما آخر بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية سب وقذف ،في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنحة مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنحة اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

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