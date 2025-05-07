"الملك وأنا".. لقاء الخميسي تأسر القلوب وتعيد للمسرح بريقه في عرض الأضاحي

في عودة طال انتظارها إلى خشبة المسرح، تتألق الفنانة لقاء الخميسي في بطولة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "الملك وأنا"، المرتقب عرضه خلال عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح البالون، أحد أعرق المسارح المصرية، ويأتي هذا العمل ضمن خطة طموحة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقيادة الفنان تامر عبدالمنعم، وبرؤية إخراجية متكاملة للمخرج القدير محسن رزق، الذي يعوّل على تقديم تجربة فنية تعيد بريق المسرح الغنائي لجمهور اليوم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة تابع معنا .

قصة "الملك وأنا": مزيج من الكوميديا والتقاليد

تتناول المسرحية، في إطار كوميدي فانتازي ساخر، حكاية ملك جزيرة "سيان"، الذي يستقدم مدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين" لتعليم أبنائه العشرة، إلا أن اللقاء بين ثقافتين مختلفتين يُشعل سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات، في طرح ذكي لقضايا الهوية، التقاليد، والتجديد التربوي، مما يُضفي على العمل طابعًا ترفيهيًا يحمل في طياته رسائل فكرية معاصرة.

لقاء الخميسي: أداء متعدد الأبعاد

وتقدم لقاء الخميسي من خلال هذا الدور مزيجًا فنيًا يجمع بين التمثيل، الغناء، والاستعراض، في تحدٍ جديد يعكس نضجها الفني وتنوع اختياراتها، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم" فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد "، بالإضافة إلى عشرة أطفال يجسدون أبناء الملك، ما يضفي على العرض حيوية خاصة ومشهدية إنسانية دافئة.

فريق العمل: إبداع متكامل خلف الكواليس

العمل مدعوم بفريق إبداعي من أبرز الأسماء: ديكور د. حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، وإضاءة عز حلمي، لتكتمل بذلك ملامح عرض بصري وسمعي غني، مصمم بعناية ليناسب تطلعات جمهور المسرح الحديث.

"الملك وأنا": إعادة تقديم التراث بأسلوب عصري

"الملك وأنا" ليس مجرد عرض موسمي، بل مشروع فني يحيي روح المسرح الغنائي بأسلوب عصري، يجمع بين الرقي، المتعة، والبُعد الثقافي. مع اقتراب موعد عرضه، يتوقع النقاد أن يُشكل العمل محطة فنية بارزة ضمن عروض الموسم، وأن يساهم في استعادة المسرح مكانته الطبيعية في قلب المشهد الثقافي المصري.

لحظة فارقة في مشهد المسرح المصري

عيد الأضحى 2025 على موعد مع عرض استثنائي يُثبت أن الخشبة لا تزال قادرة على الإدهاش... والعنوان هو: "الملك وأنا".

اقرأ أيضا : أسرار وحكايات في حياة الراحل نعيم عيسى بعد مشوار فني طويل

تطورات الحالة الصحية لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية





