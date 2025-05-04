تطورات الحالة الصحية لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية

أزمة صحية مفاجئة تنقل الفنان إلى المستشفى.. كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد أنه يعاني من نقص حاد في الدم تسبب في تدهور حالته الجسدية بشكل ملحوظ، ويرصد الموجز تفاصيل حالته الصحية.

وفي تصريح له طمأن صبري عبد المنعم جمهوره وقال: حصللي إغماء ووقعت مرتين، والدكتور قرر نقلي فورًا لإجراء الفحوصات"، وأشار إلى أن حالته الصحية غير مستقرة، مؤكدًا أنه لا يستطيع الوقوف أو الحركة بشكل طبيعي، ومضيفًا: "القلب كويس الحمد لله، لكن نقص الدم شديد جدًا.. مستني نتيجة التحاليل.. ادعولي".

تفاصيل لحظة السقوط داخل موقع التصوير

أوضح الفنان أن هذه الوعكة بدأت أثناء تصوير أحد مشاهده الفنية في عمل درامي جديد، مشيرًا إلى أنه فقد الوعي فجأة وسقط على الأرض، وقال في تصريح سابق: "كنت بصور مشهد وفجأة وقعت.. دلوقتي أنا في الطوارئ، محتاج دعواتكم".

تحسن جزئي واستمرار المتابعة الطبية

وبعد تلقيه العلاج، طمأن صبري عبد المنعم جمهوره بأن حالته بدأت تتحسن نسبيًا، حيث صرح: "الحمد لله أنا أحسن، والدكتور طمني، وقدرت أقف على رجلي شوية، بس لسه ما خرجتش من المستشفى، لأني محتاج أكمل العلاج لمدة يومين كمان".

أحدث أعمال صبري عبد المنعم: مسلسل "بيت الرفاعي"

على الصعيد الفني، يُذكر أن الفنان صبري عبد المنعم شارك في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث جسّد شخصية مالك مصنع يمر بظروف قاسية، في حبكة درامية مشوقة شاركه فيها النجم أمير كرارة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث "بيت الرفاعي" حول "ياسين"، المتهم بقتل والده، الذي يبدأ رحلة بحث عن القاتل الحقيقي. وتتصاعد الأحداث عندما يسيطر ابن عمه "فاروق" على ممتلكات العائلة، ما يفجّر صراعًا داخليًا حادًا داخل البيت.

تفاعل الجمهور وطلب الدعاء

لاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الدعوات بالشفاء العاجل له، وتمنّى كثيرون أن يتجاوز هذه الأزمة بسلام. يُعد صبري عبد المنعم من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة قوية في الدراما والسينما خلال العقود الماضية.

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