تامر هجرس يلفت الأنظار في جنازة والدة زوجة رامي صبري باستخدام "الاسكوتر"

حضر الفنان تامر هجرس جنازة والدة شيرين، زوجة الفنان رامي صبري، مستخدمًا "الاسكوتر"، ليشارك في وداع الراحلة، التي شُيعت جنازتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني، ويرصد الموجز تفاصيل الظهور الغريب.

حضور فني واسع في جنازة حزينة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد لتقديم واجب العزاء ومواساة رامي صبري وزوجته، التي بدت منهارة من البكاء أثناء صلاة الجنازة، ومن أبرز الحاضرين كانت النجمة شريهان، يسرا، تامر هجرس، وغيرهم من الوجوه الفنية المعروفة، ما يعكس قوة الروابط الإنسانية بين أفراد الوسط الفني.

رافق الفنان رامي صبري الجثمان حتى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، حيث سادت أجواء من الحزن العميق، وتجمّع المقربون لتوديع الفقيدة وسط حالة من التأثر الشديد.

إعلان الوفاة عبر السوشيال ميديا

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب:

"لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء."

هذا المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين والمعجبين الذين أعربوا عن تعازيهم ودعواتهم للراحلة.

"الحب عيبنا" تتصدر التريند بعد الحدث الحزين

رغم الأجواء الحزينة التي يعيشها، تصدر الفنان رامي صبري التريند على منصة "X" بعد إطلاقه أغنيته الجديدة "الحب عيبنا"، والتي تم طرحها ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب". الأغنية من كلمات كريم فهمي وألحان عمرو الشاذلي، وتلقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ما يعكس استمرار صبري في تقديم أعمال فنية مؤثرة حتى في أحلك الظروف.

مسلسل "وتقابل حبيب" يجمع نجوم الصف الأول

يُعرض حاليًا مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يشارك فيه رامي صبري بصوته من خلال الأغنية الرئيسية، ويضم نخبة من أبرز النجوم مثل ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، بسنت شوقي، ومحمود ياسين.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويُعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

تفاعل الجمهور مع هجرس وظهوره اللافت

مشهد وصول تامر هجرس إلى الجنازة باستخدام "الاسكوتر" أثار فضول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تصرفًا عفويًا يعكس شخصية هجرس الجريئة والمختلفة، بينما رأى آخرون أنه لفتة غير مألوفة في مناسبة حزينة.

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