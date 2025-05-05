أسرار وحكايات في حياة الراحل نعيم عيسى بعد مشوار فني طويل

رحيل صامت لفنان حاضر في الذاكرة..

توفي مساء اليوم الفنان القدير نعيم عيسى بعد صراع طويل مع المرض، ليسدل بذلك الستار على مسيرة فنية امتدت لعقود، شارك خلالها في أكثر من 200 عمل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، وعلى الرغم من مشاركاته البارزة، عاش عيسى سنواته الأخيرة بعيداً عن الأضواء، يشكو التجاهل والنسيان من الوسط الفني، باستثناء متابعة نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي كان يحرص على التواصل معه، ويرصد الموجز معلومات عن الفنان الراحل.

تاريخ مسرحي غني.. وبصمة لا تُنسى



رغم أنه لم يكن من نجوم الصف الأول، إلا أن اسم نعيم عيسى ارتبط بوجدان الجمهور، خصوصاً عبر أدواره في المسرحيات الكلاسيكية، مثل الواد سيد الشغال وريا وسكينة، فقد أضفى بحضوره المرح وخفة الظل طابعاً خاصاً على المشاهد، ما جعله أحد الوجوه التي لا تُنسى، حتى وإن نسي البعض اسمه.

"ريا وسكينة".. كواليس مضحكة وغضب فنانات كبار



في لقاء تلفزيوني نادر، كشف الفنان الراحل نعيم عيسى عن مواقف طريفة وغريبة وقعت خلف كواليس مسرحية ريا وسكينة، التي جمعت كبار النجوم مثل شادية وسهير البابلي.

فقد روى كيف أغضبت تعليقاته الارتجالية الفنانتين؛ إذ كان ينادي شادية بـ"ست الكل"، ما أثار غيرة سهير البابلي التي قالت له مازحة: "هو كله ست الكل؟ مفيش أنا خالص؟"، فرد عليها ممازحاً: "إنتِ ست ست الكل"، وأمر بإحضار كرسي لها وهو يردد: "هاتوا الكرسي لست الكل".

كما ذكر موقفاً آخر حينما أجابت شادية على المسرح أن اسمها "زبدة" وشقيقتها "قشطة"، فارتجل قائلاً: "تسلم الجاموسة اللي خلفتكوا"، ما أثار غضبها، قبل أن يطلب منه المخرج تكرار الجملة بسبب تفاعل الجمهور الكبير معها.

تجاهل الوسط الفني.. وصرخة منسية



في ظهور إعلامي قبل أربع سنوات، عبّر نعيم عيسى عن حزنه العميق بسبب شعوره بالتجاهل من قبل صناع الدراما والمسرح. وأكد أن لا أحد من زملائه أو المخرجين يسأل عنه أو يعرض عليه أعمالاً فنية، وهو ما جعله يعيش في عزلة، مكتفياً بمشاهدة المسرحيات القديمة من منزله.

أعماله الأخيرة وإرثه الفني



آخر أعماله الفنية كان فيلم "حسن دليفري"، الذي عرض قبل 9 سنوات، ليختتم به مشواراً امتد لعشرات السنين. ورغم غيابه الجسدي، فإن إرثه الفني سيظل حاضراً في ذاكرة كل من تابع المسرح المصري الذهبي، وابتسم لروحه المرحة وأدواره الخفيفة.

كلمات دافئة في وداعه



ودّع الجمهور والفنانون نعيم عيسى بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه فنان من نوع خاص، أعطى الكثير ولم يأخذ ما يستحق. وفاته فتحت باب النقاش مجدداً حول رعاية الفنانين الكبار وتقدير عطائهم قبل فوات الأوان.

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