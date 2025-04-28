محمد الصاوي يرد على هجوم "إش إش" ويؤكد خلوه من الألفاظ الخارجة

بعد الهجوم الذي تعرض له مسلسل "إش إش" قبل عرضه في رمضان الماضي، خرج الفنان محمد الصاوي ليكشف تفاصيل جديدة حول العمل، مؤكدًا أن الهجوم المبكر على المسلسل لم يكن مبنيًا على دراسة موضوعية بل على انطباعات سطحية عبر السوشيال ميديا ،وأوضح الصاوي أن المسلسل يحمل رسائل درامية هادفة ويعرض قضايا اجتماعية بأسلوب فني مميز، نافياً وجود أي ألفاظ أو مشاهد خارجة كما أُشيع، وخلال مقابلة له في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، دافع الصاوي عن المسلسل وأكد أن شخصية الراقصة جزء من التاريخ المصري، مُشيرًا إلى أن المسلسل يتناول هذه الشخصية بطريقة محترمة ودرامية بعيدة عن الإسفاف.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

رد الفنان محمد الصاوي على الانتقادات المبدئية لمسلسل "إش إش"

في بداية حديثه، استعرض الفنان محمد الصاوي الهجوم الذي تعرض له المسلسل بعد عرض البرومو، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا قد تؤثر بشكل غير موضوعي على انطباعات الجمهور، وأكد الصاوي أن بعض الآراء التي نشرت حول العمل كانت غير مبنية على متابعة دقيقة للعمل، بل كانت تقييمات مبدئية قبل أن يشاهده الجمهور بشكل كامل.

دفاع محمد الصاوي عن شخصية الراقصة في "إش إش"

أوضح الصاوي أن شخصية الراقصة ليست دخيلة على الثقافة والفن المصري، بل هي جزء من التراث الثقافي منذ العصور الفرعونية، مؤكدًا أن المسلسل تناول هذه الشخصية بطريقة درامية هادفة تبرز تطور الفكر الاجتماعي ولا تروج للإسفاف. وأضاف: "الرقص كان جزءًا من الفنون المصرية القديمة، وظهر في الاحتفالات الدينية والمناسبات الاجتماعية، ونحن لم نقدم شخصية الراقصة بشكل مبتذل، بل دراميًا وحرفيًا".

إصرار على خلو المسلسل من الألفاظ الخارجة

أكد الصاوي رفضه التام لأي ألفاظ خارجة أو مشاهد مبتذلة في المسلسل، مشيرًا إلى أن كل الأقاويل حول وجود مثل هذه العناصر لا أساس لها من الصحة، وأضاف: "إذا كان هناك أي لفظ خارج، فأنا أرفضه شكلاً وموضوعًا، لكن في "إش إش" لم يكن هناك أي لفظ يتجاوز الحدود".

إشادة بالصداقة المهنية مع المخرج محمد سامي

تحدث الصاوي عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مشيدًا بإصراره على تقديم أفضل أداء من قبل الممثلين وحرصه على تفاصيل أدوارهم. وقال: "سامي لا يتسامح مع الإهمال أو التهاون في العمل، لكنه في النهاية يعشق الفن ويحرص على تقديم كل عمل بأفضل صورة، ويشجع الممثلين على الانضباط والتركيز في أدوارهم".

دعوة محمد الصاوي للجمهور للتريث في إصدار الأحكام

في ختام حديثه، دعا الصاوي الجمهور إلى منح الفرصة الكاملة للأعمال الفنية قبل إصدار أحكامهم، مؤكدًا أن الدراما تحتاج إلى تقييم عادل ومنصف بعيدًا عن التسرع ،وأضاف: "يجب أن نتريث قليلاً ونعطي الأعمال الفنية الفرصة للتعبير عن نفسها قبل أن نصدر حكمًا نهائيًا عليها".

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