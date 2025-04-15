بدرية طلبة تسخر من إعجاب الفتيات بشخصية رجب الجريتلي في إش إش

الفنانة الكوميدية تعلق بطريقتها الساخرة على شخصيات الرجال في الدراما.. في تعليق ساخر يحمل طابعها الخاص، أثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، تحدثت فيه عن إعجاب بعض النساء بشخصية "رجب الجريتلي"، التي يؤديها أحد النجوم في مسلسل "إش إش"، والذي يعرض خلال الموسم الدرامي الحالي، ويرصد الموجز تفاصيل المنشور.

بدرية طلبة: بعض الرجال انقرضوا

كتبت بدرية طلبة في منشورها:

"بعض الستات وصلوا لمرحلة لو شافت راجل في مسلسل فيه شوية مميزات من اللي انقرضوا في بعض الرجالة، تبقى مش مصدقة نفسها، زي رجب الجريتلي في أش أش، وعزت في قلبي ومفتاحه، وفارس في تقابيل.. حبيب حنين بيحب بصدق، كريم، جدع، محترم، بيحترم الست وبيقدرها.. بعض الرجالة خلت الست تفقد الثقة في النوع كله."

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين انقسموا بين من وجدوا أن تعليقها واقعي وينقل إحباط النساء من العلاقات الحالية، ومن رأى أن فيه تعميمًا غير منصف للرجال.

شخصيات درامية تتصدر اهتمام النساء

شخصية "رجب الجريتلي" ليست الوحيدة التي جذبت إعجاب المتابِعات، فقد أشارت بدرية طلبة كذلك إلى شخصيات أخرى مثل "عزت" و"فارس"، اللذين يجسدان نماذج مختلفة من الرجال الحنونين والملتزمين أخلاقيًا، وهي صفات ترى بدرية أن كثيرًا من النساء أصبحن يفتقدنها في الواقع.

إش إش.. مسلسل يثير الجدل والشغف

يُذكر أن مسلسل "إش إش" الذي يُعرض حاليًا، يتميز بطابعه الكوميدي الدرامي، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضه، خاصة لما يقدمه من شخصيات قريبة من نبض الشارع المصري وتعكس تطلعات الجمهور تجاه العلاقات الاجتماعية.

آخر أعمال بدرية طلبة الفنية

من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة مؤخرًا في مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي ضم نخبة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، ونيكول سابا. وقد لاقى العمل نجاحًا ملحوظًا، خاصة في حلقاته الأولى.

تعليقات الجمهور.. ما بين التأييد والنقد

تفاعل الجمهور مع منشور بدرية طلبة انقسم بين من وجدوا في تعليقها روح الدعابة والواقعية، خاصة أنه يُلقي الضوء على الفجوة بين الواقع وصورة الرجل المثالي في الدراما، وبين من اعتبروا أن منشورها يحمل نوعًا من التهكم السلبي على الرجال.

الفن مرآة الواقع؟

تسلط بدرية طلبة من خلال تعليقها الضوء على مدى تأثير الدراما في تشكيل الصورة الذهنية عن العلاقات، وهو ما يعكس أيضًا توق الجمهور - وبخاصة النساء - إلى نماذج إيجابية تشبه الشخصيات التي تظهر على الشاشة. وربما ما جاء في منشورها هو دعوة غير مباشرة لإعادة التفكير في الواقع العاطفي والاجتماعي الذي يعيشه الناس.

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