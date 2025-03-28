الحلقة 27 من مسلسل إش إش.. جريمة قتل تهز الأحداث والشرطة تكشف الخدعة

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل إش إش، بطولة مي عمر، تطورات درامية صادمة، حيث تزايدت التحديات أمام أبطال العمل مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية وشهدت هذه الحلقة واحدة من أخطر اللحظات التي غيرت مسار الأحداث بالكامل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل إش إش ومواعيد العرض فيما يلي:

مسلسل إش إش

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل إش إش

في خطوة غير متوقعة، أقدم رجب على قتل إسماعيل بعد أن اكتشف خيانته له وتعاونه مع الشرطة ضده، هذه الجريمة وضعت رجب في مأزق خطير، حيث أصبح مهددًا بالملاحقة القانونية والانتقام من أطراف أخرى قد تكون متورطة في القضية، من المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى تصاعد الصراع بينه وبين الشرطة في الحلقات القادمة.

لم تتوقف الأحداث عند جريمة القتل، بل امتدت لتشمل خطة جديدة من رجب للسيطرة على تحركات إش إش.

قرر منعها من الذهاب إلى السنتر واستبداله بمدرسة خاصة في المنزل، في محاولة منه لعزلها عن أي مؤثرات خارجية.

هذا القرار يعكس رغبته في التحكم الكامل بحياتها خوفًا من أي تحركات قد تهدد مصالحه.

في سياق آخر، بدأت الشرطة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إش إش، حيث لجأ الضابط المسؤول عن القضية إلى أسلوب قاسٍ لإجبارها على التعاون، حيث قام باختطاف والدتها، مما دفعها إلى حالة من الذعر والتردد في كيفية التعامل مع هذا الموقف الصعب. هذه الخطوة تكشف عن مدى إصرار الشرطة على الإيقاع برجب مهما كان الثمن.

حاولت إش إش خداع الضابط بتقديم موعد خاطئ لعملية تسليم البضاعة، إلا أن خطتها لم تنجح، حيث تمكن الضابط من كشف الموعد الحقيقي، مما زاد من تعقيد الأمور قبل المواجهة المنتظرة بين الشرطة ورجب. هذه التطورات جعلت الشرطة أقرب من أي وقت مضى للقبض عليه، بينما أصبحت إش إش عالقة بين الطرفين.

لم تكن المشاكل التي يواجهها رجب مقتصرة على الشرطة فقط، بل امتدت إلى خلافه مع عبد العاطي، الذي تمكن بذكاء من جعله يوقع على عقد تنازل، مما يضعه في أزمة قانونية جديدة قد تغير مجرى الأحداث بالكامل.

هذه الخطوة قد تؤدي إلى انقلاب الموازين، خاصة إذا حاول عبد العاطي استغلال هذا العقد لمصلحته.

مسلسل إش إش

أبطال مسلسل إش إش

يضم مسلسل إش إش نخبة من النجوم، أبرزهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، إيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، وعصام السقا. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويعرض خلال موسم رمضان 2025.

قصة مسلسل إش إش

تدور أحداث مسلسل إش إش حول شخصية إش إش، التي تجسدها مي عمر، وهي راقصة درجة ثالثة تواجه العديد من التحديات والمآزق، خاصة بعد أن تجد نفسها في صراع مستمر مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها في أعمال غير مشروعة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

القنوات الناقلة ومواعيد العرض لمسلسل إش إش

يُعرض مسلسل إش إش على قناة MBC مصر وMBC دراما، بالإضافة إلى منصة شاهد، حيث يُعرض لأول مرة على MBC مصر في الساعة 11 مساءً، مع إعادة في الساعة 3 عصرًا. أما على قناة MBC مصر 2، فيتم عرضه في الساعة 1 بعد منتصف الليل، بينما يُعرض على MBC دراما في الساعة 5 مساءً.

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