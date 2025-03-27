مسلسل إش إش الحلقة 26.. إش إش تعود إلى منزل رجب وبوشكاش يفشل في التفاوض مع فرج

بدأت الحلقة 26 من مسلسل إش إش بمواجهة قوية بين "إش إش" مي عمر وشقيقتها "لبنى" ندى موسى، حيث سألتها إش إش عما إذا كانت المسؤولة عن تأجير بعض البلطجية لإجهاضها، وبالفعل اعترفت لها لبنى بأنها المتسببة في إجهاضها، وطلبت منها أن تنسى الماضي، وتوعدت لبنى بأنها ستنتقم منها بنفس الطريقة إذا علمت أنها حامل، وأخبرتها أنها لن تعترف بها كأخت، وأن اختها الوحيدة هي شقيقتها "صفاء"شيماء سيف.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 26

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 26 توجه "بوشكاش" إدوارد إلى "فرج الجريتلي" طارق النهري، محاولًا التوصل إلى اتفاق معه يضمن إبعاد عائلة "إش إش" عن ابنته "لبنى"، لكن "فرج" لم يبدِ أي اهتمام بطلبه وقام بطرده دون تردد.



مسلسل إش إش

استمرت "لبنى" في حالة من التخبط النفسي، فلجأت إلى والدها "فرج" لتسأله عن مستقبلها وما ينبغي عليها فعله، فأكد لها أنها ابنته الوحيدة وأنه فعل كل شيء في حياته من أجلها، ورغم كلامه، اعترفت له بأنها تشعر بحالة من الضياع ولا تعلم كيف يجب أن تتعامل مع والدتها إخلاص "كابوريا" انتصار، لكنها تكره "إش إش" بشدة.



عادت "إش إش" لمنزل "رجب الجريتلي" ماجد المصري، فيما حاولت والدتها إقناعها بعدم التعرض للبنى أو إيذائها، لاسيما عقب معرفة حقيقة ما حدث.



قررت لبنى قطع علاقتها تمامًا بوالدتها إخلاص، فذهبت إليها وأخبرتها بوضوح أنها لا تعتبرها والدتها، وأنهما لا تتشابهان على الإطلاق، وطالبتها بعدم التحدث عنها أمام أي شخص، صُدمت إخلاص من قسوة كلماتها، لكنها وافقت على الابتعاد عنها، خاصة بعدما شعرت بمدى الجفاء الذي تعاملها به، متمنيةً لو أنها لم تنجبها.



كما أصيبت "شادية" هالة صدقي بصدمة كبيرة عندما علمت أن رجب قرر إعادة إش إش لعصمته، في حين لم يكن "عبد العاطي" إيهاب فهمي متفاجئًا من هذا القرار، فقد أكد لها أنه كان متأكدًا من عودتهما لبعضهما البعض.

مسلسل إش إش

طلب رجب من إش إش أن تصارحه بأي أسرار قد تخفيها عنه، لكنها أكدت له أنها لم تعد تخفي شيئًا، كما قامت بكسر شريحة الهاتف التي كانت تستخدمها للتواصل مع الضابط معتصم أحمد عبد الله، في محاولةٍ منها لطي صفحة الماضي، لكن الضابط لم يهدأ، حيث علم من أحد رجاله ياسر عزت بخبر عودتها لرجب، فحاول الاتصال بها مجددًا فوجدها أغلقت هاتفها، كما وجد عبد العاطي الفرصة المناسبة لابتزاز إش إش، حيث هددها بكشف تعاونها مع الضابط إذا لم تساعده في الحصول على توقيع "رجب" على أوراق تنازل الملكية، ورغم رفضها في البداية، إلا أنها اضطرت للاستماع إليه، خوفًا من أن يتسبب في سقوطها معه.

كما لجأ الضابط معتصم لحيلة جديدة، حيث قرر استدعاء إخلاص كابوريا لمركز الشرطة في محاولةٍ للوصول إلى إش إش عن طريقها، وأختتمت الحلقة ب إش إش وهي تتحدث لرجب وتخبره بأن هناك شيئا تريد مصارحته به.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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