مسلسل إش إش الحلقة 24.. رجب الجريتلي يفاجئ إش إش بعودتها لعصمته

شهدت الحلقة 24 من مسلسل إش إش تطورات درامية مثيرة، منها معرفة "لبنى الجريتلي" ندى موسى أن والدتها الحقيقية هي "إخلاص كابوريا" انتصار.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 24

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 24، واجهت لبنى والدها "فرج الجريتلي" طارق النهري بالحقيقة، وأنها ذهبت للسجل المدني وعلمت أنه كان متزوجاً من إخلاص قبل حميدة، ومع إصرارها اعترف لها في النهاية بأنها ابنة إخلاص كابوريا، وأنه قام بتزوير شهادة ميلادها ليضمن لها مستقبلًا أفضل بعيداً عن الرقص.

مسلسل إش إش

اجتمعت "إش إش"مي عمر بشقيقتها "صفاء" شيماء سيف وابن خالتهما "نُصة" عصام السقا، وأخبرتهم بأنها تشك في أن تكون لبنى شقيقتها، وأخبرتهم بما قاله لها "مكرم شخاليل" علاء مرسي وهو أن لبنى تواصلت معه وسألته عن اسم إخلاص بالكامل.

اتجهت "لبنى" إلى منزل عمها "رجب الجريتلي" ماجد المصري، وقامت بمواجهة العائلة بالحقيقة التي أُخفوها عنها لسنوات، بما فيهم "شادية" هالة صدقي.

كما طلبت "إش إش" مقابلة "رجب" وسألته عمّا إذا كانت "لبنى" شقيقتها، فأكد لها هذا الأمر، وأخبرها أن فرج أخفى الحقيقة عنها لكي لا تأخذها إخلاص، ثم تساءلت عن كيفية زواجه منها وهو يعلم أن لبنى أختها، أوضح لها أنهما شرعًا غير مرتبطتين بنسبٍ يمنع الزواج، قبل أن يسألها إن كانت تحبه، لكنها رفضت الإجابة.

أخبرت "شادية" ابنها "مختار" محمد الشرنوبي بحقيقة والدة "لبنى"، وهذا أصابه بصدمة كبيرة، وطلبت منه أن يتقرب أكثر من لبنى لكي لا تذهب إلى إخلاص.

مسلسل إش إش

حاولت إخلاص وشقيقتها "تيسير" دينا معرفة سبب قلق إش إش، ولماذا بدأت في البحث عن أختها المتوفاة، كما أبلغ نُصة إش إش أنه اقترب من كشف هوية الأشخاص الذين هاجموها وتسببوا في إجهاضها، بينما كانت تتمنى ألا يكون رجب الجريتلي هو الفاعل.

التقت لبنى وإش إش، وتحدثتا بصراحة، قبل أن تعانقا بعضهما البعض بعد تأكدهما من رابطة الأخوة بينهما، أما مختار فحاول إقناع لبنى بقطع علاقتها بإخلاص وعدم الذهاب إليها، كما أخبر "عبد العاطي" إيهاب فهمي رجب الجريتلي بأن إش إش عادت للرقص في كباريه جديد، وعلى الفور توجه إليها، وأخرجها من على المسرح، مؤكدًا لها أن زوجته لا يمكن أن ترقص أمام الناس، ثم فاجأها بخبر أنه ردّها إلى عصمته، معترفًا بحبه الكبير لها، بينما اعترفت هي أيضًا بحبها له، واختتمت الحلقة بذهاب لبنى إلى منزل والدتها، إخلاص كابوريا.



أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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