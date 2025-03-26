مسلسل إش إش الحلقة 25..شادية تطلب من بوشكاش إبعاد إخلاص عن لبنى وإش إش عن رجب

بدأت الحلقة 25 من مسلسل إش إش بذهاب"لبنى" ندى موسى لـ" إخلاص كابوريا" انتصار لتعترف لها بأنها والدتها، وأخبرتها أنها ترفض الاعتراف بها كأم أو البقاء معها.

ملخص أحداث الحلقة 25 من مسلسل إش إش

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث الحلقة 25 من مسلسل إش إش، أخبر "رجب الجريتلي"ماجد المصري "مختار" محمد الشرنوبي أنه أعاد "إش إش" مي عمر لعصمته.

مسلسل إش إش

كما ذهبت "شادية" هالة صدقي إلى "بوشكاش" إدوارد وطلبت منه التدخل لإبعاد "إخلاص" عن "لبنى"، وكذلك الفصل بين "إش إش" و"رجب"، فطلب منها أن تمنحه مبلغ مالي لكي ينفذ طلبها، وبالفعل أعطته 50 ألف جنيهاً.

أما "إخلاص"، فقد ذهبت لطليقها "فرج الجريتلي" طارق النهري وعاتبته على إخفائه ابنتها "لبنى" عنها، لكنه قابلها بكلمات قاسية وعرض عليها المال مقابل صمتها ونسيان "لبنى"، وهذا ما رفضته تمامًا، كما ذهبت أيضاً إلى رجب وواجته بشأن الماضي، لكنه رفض الحديث عن الذكريات القديمة وأخبرها أنه أعاد "إش إش" لعصمته ويريدها أن تعود معه لمنزله.

مسلسل إش إش

اكتشف "نُصة" عصام السقا أن "لبنى" هي من تسببت في إجهاض "إش إش" بعدما أجرت لها رجلاً للاعتداء عليها، وصارحت "إش إش" والدتها بحقيقة حبها لـ"رجب"، وأخبرتها أن "لبنى" كانت السبب في تعرضها للإجهاض، بينما أبلغ "مختار" لبنى أن "رجب" أعاد "إش إش" وأن عليهما الابتعاد عن المنزل،

اوختتمت الحلقة بمواجهة ساخنة، حيث أخبرت لبنى زوجها مختار بأنها لن تغادر المنزل، بل ستقف نِدًّا لـإش إش في كل خطوة تخطوها، ثم التقت إش إش بـ لبنى وسألتها مباشرة عن حقيقة تسببها في إجهاضها.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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