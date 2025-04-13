ريتا طلعت شقيقة دينا: العبادات أهم من مشاهدة إش إش

في أول ظهور إعلامي لها منذ سنوات، عادت المطربة المعتزلة ريتا طلعت، الشقيقة المنتقبة للراقصة دينا، للحديث عن علاقتهما العائلية، حيث شاركت بمداخلة هاتفية في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، ويستعرض الموجز تفاصيل اللقاء.

علاقة قوية رغم اختلاف الطرق

قالت ريتا طلعت إن علاقتها بدينا لم تنقطع منذ الطفولة، مضيفة: "عشنا معًا سنوات طويلة ومررنا بأزمات كثيرة، لكن مع الوقت اختار كل منا طريقًا مختلفًا في الحياة بسبب تغير الأفكار والتوجهات"، وأكدت أن أختها ما زالت "إنسانة حنونة وبارة بأسرتها".

ريتا طلعت : "واثقة إن دينا هتقرّب من ربنا"

عبّرت ريتا عن أمنيتها في أن تتقرب شقيقتها من الله، مشيرة إلى نقاء قلبها وصفاء نيتها، وقالت: "دينا جواها مع ربنا، لكن محتاجة تضبط شوية أفعالها، وده طبيعي.. كلنا عندنا أخطاء".

مش بتابع إش إش.. ريتا طلعت تحرج شقيقتها على الهواء

في موقف مفاجئ، أعلنت ريتا طلعت أنها لم تشاهد مسلسل "إش إش" الذي شاركت فيه دينا خلال موسم رمضان الماضي، وقالت إنها تكرّس وقتها للعبادة خلال الشهر الكريم، مضيفة: "مش بتابع التلفزيون في رمضان.. الصلوات أهم بالنسبة لي"، ما أحرج دينا على الهواء مباشرة.

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