وفاة نعيم عيسى عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع مع المرض

الوداع الأخير لنجم "الواد سيد الشغال" يهز الوسط الفني.. خيّم الحزن على الوسط الفني المصري مساء الاثنين 5 مايو 2025، بعد إعلان وفاة الفنان القدير نعيم عيسى، أحد أبرز نجوم المسرح والدراما، عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الأخيرة، الفنان الراحل نُقل إلى العناية المركزة نتيجة تدهور حالته الصحية، إلى أن وافته المنية بعد صراع مع التهاب رئوي حاد، حسب ما أفاد به نجله سامي عيسى في تصريحات إعلامية، ويرصد الموجز التفاصيل.

التهاب رئوي حاد وراء وفاة نعيم عيسى



كشف نجل الفنان أن والده أُصيب بالتهاب رئوي حاد، وهو من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز التنفسي، خاصة لدى كبار السن. وبحسب المعلومات الطبية المنشورة عن المرض من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي (CDC)، فإن الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتج عن فيروسات مثل الإنفلونزا أو الجهاز التنفسي المخلوي، وأحيانًا عن بكتيريا أو فطريات.

الفئات الأكثر عرضة للخطر



تشير الدراسات إلى أن كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا، والأطفال دون سن الخامسة، ومرضى الأمراض المزمنة، والمدخنين، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي حاد، وتوصي الهيئات الصحية باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب العدوى، من بينها غسل اليدين بانتظام، وتعقيم الأسطح المشتركة، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، إلى جانب تجنب التدخين.

مسيرة فنية حافلة لـ نعيم عيسى



ارتبط اسم نعيم عيسى بذكريات أجيال من محبي الفن المصري، خاصة من خلال أدواره الكوميدية التي تركت بصمة بارزة على المسرح والتلفزيون. من أبرز أعماله التي لا تُنسى مسرحية "الواد سيد الشغال" التي شارك فيها إلى جانب الزعيم عادل إمام، بالإضافة إلى مشاركاته في أعمال خالدة مثل "ريا وسكينة"، "المتسول"، "مين فينا الحرامي"، و"الباشا تلميذ". تميز بأداء بسيط وحضور محبب جعله من الوجوه المألوفة للجمهور.

وداعًا نعيم عيسى.. أحد رموز البساطة والفن الجميل



برحيل نعيم عيسى، يفقد الوسط الفني رمزًا من رموز الفن الشعبي والكوميديا النظيفة، حيث تميز بأداء عفوي وصادق لامس قلوب المشاهدين لعقود. وقد بدأ محبوه وزملاؤه في الوسط الفني بنعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لفقدان فنان لطالما أضحكهم وأسعدهم بأدواره الخفيفة والإنسانية.



نعيم عيسى ليس مجرد اسم في سجل الفن المصري، بل هو جزء من ذاكرة المسرح والدراما، برحيله يسدل الستار على مسيرة طويلة من الإبداع والضحك والبساطة، وتتوجه أنظار جمهوره ومحبيه الآن نحو ترتيبات الجنازة وتفاصيل العزاء، التي من المتوقع أن تشهد حضورًا واسعًا من نجوم الوسط الفني.

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