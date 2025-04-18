"الدنيا من غيرك وجع".. نشوى مصطفى تُحيي ذكرى زوجها برسالة مبكية بعد 4 أشهر من الفراق

كتبت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي رصده الموجز، عبّرت فيه عن مدى اشتياقها لزوجها الراحل، الذي لا تزال ذكراه تؤلمها رغم مرور ما يقارب أربعة أشهر على رحيله.

جاءت كلمات نشوى مصطفى كصرخة ألم صامتة، تفيض بالشجن والحنين وتكشف عن عمق العلاقة التي جمعتها بزوجها، ومدى الفراغ الذي تركه في حياتها.

رسالة نشوى مصطفى لرفيق عمرها

قالت نشوى مصطفى في منشورها:

"يااااااه على الدنيا من غيرك.. يا وجع قلبي وروحي وانت مش معايا.. كنت عايشة بوجودك متطمنة ومش حاملة هم.. ما أنت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب.. كنت رزقي الكبير.. وجودك كان دليل محبة ربنا ليا."

بهذه الكلمات، عبّرت نشوى عن الألم الذي لا يزال يعتصر قلبها، وعن افتقادها للسند الذي طالما منحها الأمان والدعم في حياتها اليومية، مؤكدة أن غيابه أحدث فجوة لا يمكن سدها.

نشوى مصطفى

تابعت الفنانة نشوى مصطفى، حديثها قائلة:

"الأيام تقيلة وصعبة أوي يا عماد.. مش مستوعبة ومش مصدقة ومش فاهمة لحد دلوقتي.. ادعوا لي بالصبر والثبات.. وادعوا لزوجي لو تكرمتم ولكم ولموتاكم بالمثل ويزيد.. ربنا يرحم الحبايب اللي سبقونا ويرحمنا من وجع الفراق."

كلماتها كانت بمثابة دعوة صادقة للجمهور لمشاركتها في لحظات الحزن والدعاء لمن رحلوا، مؤكدة أن غياب الأحباب لا يداويه الزمن، بل يترك أثرًا دائمًا في الروح.

نشوى مصطفى

وفاة زوج نشوى مصطفى

كان رحل عن عالمنا زوج نشوى مصطفى منذ بضعة أشهر وسط حالة من الحزن والصدمة التي أصابتها وأصابت محبيها وكانت أعلنت نبأ وفاته بكلمات مؤثرة وظهرت في جنازته وهي ترتعش وتودعه بالدموع وهي تنهار من البكاء، ولم تستقبل نشوى مصطفى عزاء زوجها حيث أعلنت أن هذا وفقًا لرغبته ووصيته قبل وفاته، وفي أول ظهور إعلامي لها من خلال برنامج بنت البلد عبر شاشة التليفزيون انهارت نشوى مصطفى من البكاء وردت على منتقدين ظهورها بعد وفاة زوجها مؤكدة التزامها بأكثر من عمل لذلك كان من الضروري ظهورها.

أخر أعمال نشوى مصطفى

وعلى الرغم من ألمها الشخصي، شاركت نشوى مصطفى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي جمعها بنخبة من النجوم، منهم عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد زاهر، وسلوى عثمان، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

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