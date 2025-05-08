مروة عبد المنعم: الدراما المصرية انفصلت عن واقعنا.. ومحمد سامي يتقن مخاطبة مشاعر الجمهور

انتقاد التمثيل المصطنع والدفاع عن الدراما الواقعية.. مروة عبد المنعم تنتقد التمثيل المصطنع وتدافع عن الدراما الواقعية.

حلّت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة على واحدة من أقوى حلقات "بودكاست نجم بشكل تاني"، الذي تُقدّمه الإعلامية داليا ماهر، حيث كشفت خلال اللقاء عن آرائها الجريئة تجاه تحولات الدراما المصرية خلال العقدين الأخيرين، متناولة تجربتها الفنية والإنسانية بصدق وشفافية، ويرصد الموجز تفاصيل تصريحاتها

تحولات شخصية وفنية خلال العقدين الماضيين



استهلّت مروة عبد المنعم حديثها بالإشارة إلى تغيرات كبيرة شهدتها حياتها وحياة الفن نفسه، قائلة: "بقينا اتنين، بقينا اتنين فعلاً، العشرين سنة اللي فاتوا اختلف فيهم كل شيء، سواء أنا أو الدراما نفسها".

فترة انقطاع للتطوير الذاتي



وأوضحت أنها مرت بفترة انقطاع ركزت خلالها على تطوير ذاتها من خلال الدراسة والتدريب، حيث قدمت كورسات تمثيل وسعت إلى صقل أدواتها الفنية، مما زاد من نضجها ووعيها الفني.

رفض الأساليب التمثيلية المستوردة

وأكّدت أن أسلوب الأداء والتمثيل قد تغير بشكل ملحوظ، لكنها أعربت عن رفضها لبعض الأساليب المستوردة قائلة: "أنا ضد التمثيل اللي بدون صوت أو حركة، وإحنا شعب بيتكلم بإيده وعينه وصوته عالي، مش بارد زي ما بيحاولوا يقلدوا المجتمعات الأوروبية. المحاكاة دي مش طبيعتنا".

انتقاد الابتعاد عن الواقع المصري



وانتقدت مروة عبد المنعم الابتعاد المتزايد للدراما المصرية عن الواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الكثير من الأعمال الحالية لا تعبّر عن حياة المواطن المصري الحقيقي، وقالت: "دلوقتي لما أفتح التلفزيون ألاقي أكشن ومسدسات ونط من سطح لسطح! دي مش حياتنا، وإحنا محتاجين دراما تحاكي حياتنا الحقيقية، مش نماذج مشوهة أو طبقات بعيدة عن الناس".

تجربتها في مسلسل "هتنجحك"



واستعادت الفنانة تجربتها في مسلسل "هتنجحك"، مؤكدة أنه كان محاولة صادقة لتقديم صورة حقيقية عن الشارع المصري، قائلة: "المسلسلات اللي كانت بتعرض حياة البيت المصري البسيط هي اللي فضلت عايشة في وجداننا، لأنها كانت صادقة، لما عملت مسلسل هتنجحك، كنت عايزة أقول: يا جماعة دي مصر".

الإشادة بمحمد سامي ولمسه لواقع الناس

وتحدثت عن كيفية تأثير الدراما في وجدان الجمهور، مشيدة بمسلسلات المخرج محمد سامي، مؤكدة أنه استطاع أن يلمس مشاعر الناس من خلال موضوعات قريبة من الواقع، وقالت: "هو ذكي جداً، لأنه بيلعب على النفسية الإنسانية، وبيحاكي مشاكل الأسرة المصرية: أخوات، خيانة، زوج وزوجة… حاجات الناس بتحس بيها فعلاً".

ضرورة تقديم فن يعكس المجتمع المصري



كما شددت على أهمية تقديم أعمال فنية تعكس طبيعة المجتمع المصري، وتابعت: "أنا مع التطور في التصوير والأفكار، لكن بشرط إنه يفضل قريب من الناس… لازم نحاكي مجتمعنا مش نقلد حد تاني".

رسالة ختامية عن الدراما الصادقة



واختتمت مروة عبد المنعم اللقاء برسالة تؤكد فيها تمسّكها بالدراما الصادقة والواقعية، التي تعبّر عن الناس وتشبههم، بعيدًا عن التكلّف أو التغريب، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي هو الذي يلامس القلوب لأنه نابع من البيئة نفسها.

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