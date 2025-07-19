غزة تنزف بلا توقف.. 609 شهيدًا وجريحًا في 48 ساعة فقط

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة دموية جديدة للعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث سقط 98 شهيدًا و511 مصابًا خلال الـ48 ساعة الماضية فقط، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 609 بين قتيل وجريح، وسط ظروف صحية وإنسانية تُوصف بأنها "كارثية".

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما حذرت من قرب توقف الخدمات الصحية بالكامل في حال لم يتم إدخال الوقود لتشغيل المولدات وسيارات الإسعاف، وأشارت إلى أن أكثر من 100 طفل يوميًا يعانون من سوء التغذية الحاد، مع انتشار أمراض مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي نتيجة لتلوث المياه ونقص النظافة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

نقص الغذاء والدواء.. تهديدات مضاعفة

أوضحت التقارير أن قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، ما فاقم من أزمة القطاع المحاصر، وقد سجلت المؤسسات الصحية وفاة 14 مدنيًا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز الإغاثة شمال القطاع، بسبب القصف أو الإعياء الشديد.

وفي ظل هذه الظروف، أعلنت وزارة الصحة أنها فقدت القدرة التشغيلية الكاملة في 75% من المستشفيات والمراكز الصحية، كما أن المولدات الكهربائية باتت على وشك التوقف بسبب انعدام الوقود.

تحذيرات دولية ونداءات استغاثة

من جهتها، أطلقت منظمات أممية ودولية، منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، نداءات عاجلة لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، كما أعربت عن قلقها من تفشي الأمراض بين النازحين والجرحى، مشيرة إلى أن الوضع في غزة خرج عن السيطرة.

غياب الحلول.. والضحايا في ازدياد

وسط استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية والمناطق الحدودية، تتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، خصوصًا مع الانهيار التدريجي للمنظومة الصحية وتوقف عمل سيارات الإسعاف والمراكز الطبية.

ويؤكد مراقبون أن الصمت الدولي حيال ما يحدث في غزة يمثل خذلانًا إنسانيًا كبيرًا، وأن الحل الوحيد يكمن في وقف عاجل للعدوان، والسماح بتدفق المساعدات دون شروط.

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