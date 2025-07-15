الجزائر تحتضن الملتقى العربي «الضاد في وسائل الإعلام»

إطلاق الملتقى برعاية وزارة الاتصال.. أطلقت جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، وبرعاية وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان، فعاليات الملتقى العربي الكبير «الضاد في وسائل الإعلام» في طبعته الأولى، حضر الافتتاح نخبة من الأساتذة الجزائريين والأجانب المختصين في اللغة العربية والإعلام، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد الملتقى وبرنامجه العام

ينتظم الملتقى أيام 21 و22 و23 يوليو الجاري بالعاصمة الجزائرية، تحت رئاسة الشاعر والإعلامي إبراهيم صديقي، ويتضمن برنامجا ثريا ومكثفا من ندوات علمية، ماستر كلاس، وتكريمات لشخصيات بارزة في مجال الإعلام ولغة الضاد.

أبرز الندوات العلمية

يتناول الملتقى عدة محاور تجمع بين الإعلام واللغة العربية من خلال سلسلة ندوات من بينها:

اللغة العربية والخطاب الصحفي في الجزائر: التأثير والتأثر

لغة الضاد في الصحافة: الواقع وتحديات الممارسة المهنية

اللغة العربية الفصيحة في الإعلام الجزائري: الواقع والممارسة

الضاد في الإعلام الدولي: تحديات الممارسة المهنية في بيئة متعددة اللغات

التدقيق اللغوي في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني: بين متطلبات الإلقاء وضغوط المباشر - تجارب ذاتية

بين سلاسة التعبير وسلامة التحرير: الذكاء الاصطناعي في غرف الإعلام

ماستر كلاس لتطوير الأداء اللغوي والصحفي

كما يشمل البرنامج تنظيم ورش عمل تدريبية (ماستر كلاس) يقدمها خبراء عرب، منها:

اللغة في العمل الصحفي.. السلامة وقوة التعبير ، من تقديم الأستاذ عارف حجاوي .

، من تقديم الأستاذ . من الخطأ إلى الصواب.. تقنيات التدقيق اللغوي في عالم الصحافة، يقدمها الأستاذ محمود عبد الرزاق جمعة من مصر.

تكريم الفاعلين في مجال الإعلام واللغة

يشهد الملتقى تكريم عدد من الفاعلين والإعلاميين الذين أسهموا في تعزيز حضور اللغة العربية في وسائل الإعلام، تقديرا لدورهم في خدمة لغة الضاد.

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