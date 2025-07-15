قبل الشراء | نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات اليوم الثلاثاء

سجلت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والبيض والخضار والفواكه مع رصد تغييرات طفيفة في بعض المنتجات وفقًا لاختلاف المناطق والمنافذ التجارية.

ويستمر السوق المحلي في توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، مدعومة بعروض تنافسية من مختلف الجهات البيعية، ما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين.

وفيما يلي أبرز الأسعار المحدثة لمختلف السلع الغذائية في الأسواق.

أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الحرة:

كندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

بتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

عِرق فلتو: 430 جنيهًا/كجم

كبدة بلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

لحمة مفرومة: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم

ضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

لحم جملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

في المنافذ الحكومية:

كندوز: 360 جنيهًا/كجم

سجق: 235 جنيهًا/كجم

ضأن: 420 جنيهًا/كجم

كبدة: 250 جنيهًا/كجم

لحمة مفرومة: 240 جنيهًا/كجم

بلدي طازج: 350 جنيهًا/كجم

أسعار الفراخ والبيض للكرتونة

الدواجن:

فراخ بيضاء (بورصة): من 63 إلى 64 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 73 إلى 74 جنيهًا/كجم

فراخ ساسو (بورصة): من 105 إلى 106 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 115 إلى 116 جنيهًا/كجم

فراخ بلدي: من 114 إلى 115 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 124 إلى 125 جنيهًا/كجم

بانيه: من 200 إلى 210 جنيهًا/كجم

البيض (للكرتونة):

البيض الأحمر: جملة 129 جنيهًا – للمستهلك 139 جنيهًا

البيض الأبيض: جملة 126 جنيهًا – للمستهلك 136 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية :

بلطي صغير: 68.65 جنيهًا

بلطي أسواني: 99.74 جنيهًا

فيليه بلطي: 178.16 جنيهًا

بلطي ممتاز: 102.60 جنيهًا

جمبرى وسط: 313.80 جنيهًا

ماكريل مجمد: 131.64 جنيهًا

مكرونة سويسي: 123.20 جنيهًا

سردين مجمد: 107.31 جنيهًا

شعور: 205.33 جنيهًا

جمبرى جامبو: 521.40 جنيهًا

حدادي: 78.57 جنيهًا

مرجان وسط: 131.38 جنيهًا

كابوريا: 154.15 جنيهًا

سبيط: 311.74 جنيهًا

أسعار الخضروات :

طماطم: من 2 إلى 5 جنيهًا

بطاطس: من 4 إلى 9 جنيهًا

بصل أبيض: من 9 إلى 14 جنيهًا

بصل أحمر: من 6 إلى 9 جنيهًا

كوسة: من 5 إلى 11 جنيهًا

جزر بدون عروش: من 4 إلى 7 جنيهًا

فاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا

باذنجان بلدي: من 4 إلى 6 جنيهًا

باذنجان رومي: من 2 إلى 4 جنيهًا

باذنجان أبيض: من 3 إلى 9 جنيهًا

فلفل رومي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 8.5جنيهًا

فلفل حامي بلدي/صوب: من 3.5 إلى 6.5 جنيهًا

فلفل ألوان: من 9 إلى 15 جنيهًا

ملوخية: من 5 إلى 8 جنيهًا

أسعار الفاكهة :

برتقال صيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا

جريب فروت: من 20 إلى 25 جنيهًا

ليمون بلدي: من 10 إلى 20 جنيهًا

ليمون أضاليا: من 5 إلى 11 جنيهًا

عنب بناتي (أصفر/أحمر): من 17 إلى 23 جنيهًا

عنب كرمسن: من 20 إلى 25 جنيهًا

عنب رومي أحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا

عنب أسود: من 20 إلى 25 جنيهًا

تفاح مصري: من 20 إلى 40 جنيهًا

تفاح أمريكي/إيطالي: من 50 إلى 100 جنيهًا

بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا

تين برشومي: من 20 إلى 30 جنيهًا

جوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا

رمان: من 20 إلى 25 جنيهًا

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

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