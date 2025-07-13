من الأسواق للمائدة.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق المحلية اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف، وتفاوت ملحوظ بين الأسعار في المنافذ الحكومية والأسواق الحرة، مما يمنح المستهلك خيارات متعددة حسب قدرته الشرائية ،وفيما يلى يرصد موقع الموجز بيان بالاسعار حسب السوق المصرى.

أولًا: أسعار اللحوم الحمراء (جنيه/كجم)

كندوز: 400 – 420

بتلو: 360 – 415

بلدي: 400 – 450

عرق فلتو: 430

كبدة بلدي: 400 – 450

لحم مفروم: 330 – 440

ضأن: 440 – 500

جملي: 290 – 340

🟢 أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية:

كندوز: 360

سجق بلدي: 235

ضأن: 420

كبدة: 250

لحم مفروم: 240

لحوم طازجة بلدي: 350

ثانيًا: أسعار الدواجن (جنيه/كجم)

الفراخ البيضاء (بورصة): 63 – 64

الفراخ البيضاء (أسواق): 73 – 74

الساسو (بورصة): 99 – 100

الساسو (أسواق): 109 – 110

البلدي: 114 – 115 (أسواق: حتى 125)

البانيه: 200 – 210

ثالثًا: أسعار البيض (لكرتونة)

الأحمر: 121 جملة – 131 للمستهلك

الأبيض: 121 جملة – 131 للمستهلك

البلدي: 130 جملة – 140 للمستهلك

رابعًا: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية (جنيه/كجم)

(مضاف 10 – 15 جنيهًا عند البيع للمستهلك)

بلطي صغير: 68.65

بلطي أسواني: 99.74

بلطي ممتاز: 102.60

فيليه بلطي: 178.16

جمبري وسط: 313.80

جمبري جامبو: 521.40

ماكريل مجمد: 131.64

مكرونة سويسي: 123.20

سردين مجمد: 107.31

شعور: 205.33

حدادي: 78.57

مرجان وسط: 131.38

كابوريا: 154.15

سبيط: 311.74

خامسًا: أسعار الخضروات (جنيه/كجم)

طماطم: 6 – 9

بطاطس: 6 – 11

بصل أحمر: 17 – 22

بصل أبيض: 12 – 17

كوسة: 20 – 25

باذنجان رومي: 8 – 11

باذنجان بلدي: 17 – 25

فلفل بلدي: 10 – 14

فلفل ألوان: 50 – 65

خيار بلدي: 15 – 18

خيار صوبات: 19 – 24

بسلة وفاصوليا: 20 – 25

ثوم: 45 – 75

جزر: 15 – 20

ليمون: 60 – 90

سادسًا: أسعار الفاكهة (جنيه/كجم)

موز بلدي: 25 – 35

رمان: 30 – 40

فراولة: 40 – 50

جوافة: 20 – 30

كيوي: 50 – 65

تفاح بلدي: 45 – 60

تفاح مستورد: 60 – 80

كاكا: 60

عنب: 60 – 80

برقوق (أحمر/أصفر): 130 – 160

مشمش: 120 – 150

مانجو: 80 – 120

بطيخ: 12 – 20 (حسب الحجم والنوع)

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🛒 ملاحظات السوق اليوم:

أكد تجار التجزئة أن السوق يشهد اليوم حركة بيع نشطة بفضل استقرار الأسعار، ما شجع المواطنين على الشراء لتغطية احتياجاتهم اليومية.

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8 نصائح ذهبية قبل شراء اللحوم والدواجن والأسماك:

1. افحص اللون والرائحة – اللحوم الداكنة أو ذات الروائح القوية قد تكون فاسدة.

2. تحسس الملمس – اللحوم المتصلبة أو الغريبة في قوامها غير آمنة.

3. الدجاج – تجنب الدواجن الباهتة اللون أو ذات الرائحة الكريهة.

4. انظر للنسيج – اللون الأزرق أو البنفسجي على الدواجن مؤشر فساد.

5. الأسماك – اللون غير الطبيعي يدل على التلف.

6. الملمس – السمك الإسفنجي أو اللزج غير صالح.

7. الرائحة – الأسماك ذات الرائحة النفاذة أو الأمونيا يجب تجنبها.

8. التغليف – العبوات التالفة أو المسربة تعني تلوثًا محتملًا.

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