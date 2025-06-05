ارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى 3 آلاف جنيه.. أزمة اللحوم تزداد حدة في المغرب

شهدت الأسواق المغربية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بعد قرار السلطات بإلغاء ذبح الأضاحي في بعض المناطق، مما أدى إلى أزمة في توافر اللحوم قبيل عيد الأضحى المبارك.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

أسباب ارتفاع الأسعار

أفادت تقارير محلية أن قرار منع الذبح في المناطق الحضرية جاء نتيجة مخاوف صحية وبيئية، لكنه تسبب في تقليل المعروض من اللحوم بالسوق، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. كما تأثرت الأسواق أيضًا بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتوريد خلال فترة العيد.

تأثير الارتفاع على المواطنين

عانى المواطنون من الضغوط المالية نتيجة الأسعار المرتفعة، خصوصًا في ظل عيد الأضحى الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على شراء اللحوم ،والعديد من الأسر بدأت تلجأ إلى بدائل أرخص أو تقليل الكميات، مما يؤثر على تقاليد العيد والعادات الاجتماعية المرتبطة به.

ردود فعل الجهات المعنية

أعلنت وزارة الفلاحة المغربية عن اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، وزيادة المعروض من اللحوم من خلال دعم المربين وتشجيع الأسواق المفتوحة، كما دعت المواطنين إلى الصبر وتفهم الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة.

تأثير ارتفاع أسعار اللحوم على الأسواق والبدائل

مع ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة، ظهرت تحذيرات من انتشار السوق السوداء التي تقدم لحومًا بأسعار مرتفعة وبجودة غير مضمونة، مما يهدد صحة المستهلكين. في المقابل، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن بدائل مثل اللحوم المجمدة أو اللحوم النباتية، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الدواجن والأسماك كخيارات أكثر اقتصادية ،وهذا التحول في أنماط الاستهلاك يعكس مرونة المستهلكين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، لكنه يطرح تحديات جديدة على الأسواق الرسمية في ضبط الأسعار وجودة المنتجات.

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