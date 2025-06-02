زيلينسكي يشدد على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في مفاوضات إسطنبول

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن أمله في أن تسفر مفاوضات إسطنبول الجارية عن نتائج ملموسة تنهي الصراع مع روسيا ،وأكد على أهمية التوصل إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، إضافة إلى عقد لقاء مباشر بين قادة البلدين.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

أهداف أوكرانيا الأساسية في المفاوضات

أكد زيلينسكي أن بلاده تركز على ثلاثة أهداف رئيسية: وقف إطلاق نار غير مشروط، تبادل الأسرى، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا قسرًا من الأراضي الأوكرانية، وأشار إلى أن استمرار الهجمات الروسية يدفع لتكثيف الجهود الدبلوماسية رغم عدم استعداد موسكو لمحادثات مثمرة حتى الآن.

دور المجتمع الدولي والضغط على روسيا

في قمة "مجموعة بوخارست"، دعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الضغط على موسكو عبر فرض عقوبات اقتصادية أقوى إذا فشلت محادثات السلام، وشدد على أن الدعم الدولي حيوي لتحقيق تقدم في المسار السياسي.

سياق الجولة الحالية والجهات المشاركة

تعقد الجولة الحالية من المفاوضات بعد جولة سابقة منتصف مايو في إسطنبول، انتهت باتفاق لتبادل ألفي أسير، ويقود الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف، بينما يرأس الوفد الروسي مستشار الرئيس فلاديمير ميدينسكي ،وتأتي هذه المحادثات في محاولة لكسر الجمود في النزاع المتصاعد منذ أشهر.

التحديات والآمال المستقبلية

بينما لا يزال الموقف الروسي متشددًا، يبقى التمسك بالأمل ضروريًا حسب تصريح زيلينسكي، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية، وتترقب الساحة الدولية نتائج هذه الجولة التي يمكن أن تمثل نقطة تحول مهمة في الأزمة.

التحديات التي تواجه مفاوضات السلام

رغم الأمل الكبير في مفاوضات إسطنبول، تواجه العملية عدة تحديات جوهرية، منها الفجوة الكبيرة في المواقف بين الجانبين الروسي والأوكراني، خاصة حول القضايا الأمنية والسياسية الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، يستمر القتال الميداني في تقويض جهود السلام ويزيد من تعقيد التفاوض ،كما أن الضغوط الدولية قد لا تكون كافية دون استعداد حقيقي من الطرفين للتنازل، مما يستدعي تكاتفًا دوليًا موسعًا لدعم الوساطات وتحفيز الأطراف على التوصل إلى اتفاق مستدام.

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