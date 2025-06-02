5 ملفات ساخنة علي طاولة وزير الخارجية ونظيره الإيراني

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

أجري وزير الخارجية ونظيره الإيراني مشاورات سياسية تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى غـ ـزة وسوريا ولبنان، فضلاً عن أمن الملاحة فى البحر الأحمر وتطورات المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.

التطورات فى قطاع غـ ـزة

وتناولت المشورات بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني التطورات فى قطاع غـ ـزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية استناداً لحل الدولتين.

وزير الخارجية

الأوضاع في لبنان

كما تناولت مشاورات وزير الخارجية ونظيره الإيراني التطورات في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، معرباً عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العــ ـدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائـ ـيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

التطورات في سوريا

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد وزير الخارجية حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر

كما تناولت مشاورات وزير الخارجية ونظيره الإيراني التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم، مرحباً بالانعكاسات الإيجابية المأمولة للإتفاق الاخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وزير الخارجية

المفاوضات الخمس بين الولايات المتحدة وإيران

واستمع وزير الخارجية من نظيره الايرانى إلى تقييمه بشأن نتائج جولات المفاوضات الخمس بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى، معرباً عن التطلع بأن تُكلل تلك المفاوضات بالنجاح، بما يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة تسهم في نزع فتيل التوتر وتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة التصعيد وعدم الاستقرار.

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