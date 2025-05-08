شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بشكل افتراضي في الجلسة الثانية من المنتدى الإفريقي رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي تستضيفه سيراليون خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، وذلك نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أعرب وزير الخارجية، خلال الجلسة المعنونة "إمكانات القارة الإفريقية بصفتها فاعلاً مؤثرًا ومستقبل الحوكمة العالمية: البريكس، مجموعة العشرين ومجموعة السبع+"، عن تقديره للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) على جهودها المقدرة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيزها في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية يشارك في المنتدى الأفريقى رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب-جنوب

وأبرز وزير الخارجية أن النظام الدولي الراهن يشهد مرحلة دقيقة ومفصلية على ضوء التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة وتفاقم التحديات العالمية غير المسبوقة، مما يؤكد على الحاجة الملحّة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي، والنظام الدولي متعدد الأطراف من أجل التصدي لتلك التحديات العابرة للحدود بفاعلية وشمولية.

المنتدى الأفريقى رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب-جنوب

وزير الخارجية: القارة الأفريقية تزخر بإمكانات بشرية وثروات طبيعية وموارد اقتصادية واعدة

ولفت وزير الخارجية إلى أن القارة الأفريقية تزخر بإمكانات بشرية وثروات طبيعية وموارد اقتصادية واعدة، بما يؤهلها لأن تضطلع بدور محوري في النظام العالمى الجديد، وأن تساهم بفاعلية في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية، مؤكداً على أحقية الدول الإفريقية في أن تحظى بتمثيل عادل ومتوازن داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي.

وزير الخارجية يشدد علي أهمية مشاركة القارة الأفريقية في اجتماعات مجموعة العشرين

وشدد وزير الخارجية على أهمية مشاركة القارة الأفريقية في اجتماعات مجموعة العشرين لما يمثله ذلك من فرصة هامة لإعلاء مصالح القارة وأولوياتها الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتصدي لأزمة الديون، وضمان الوصول المنصف إلى مصادر التمويل، مضيفاً بأن اعتماد الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين اعتبارًا من عام 2023 يمثل خطوة تاريخية تعكس المكانة المتنامية للقارة على الساحة الدولية.

وزير الخارجية: الرئاسة الجنوب أفريقية الحالية لمجموعة العشرين تمثل فرصة فريدة لتعزيز صوت الدول النامية

وأضاف وزير الخارجية أن الرئاسة الجنوب أفريقية الحالية لمجموعة العشرين تمثل فرصة فريدة لتعزيز صوت الدول النامية، لاسيّما دول القارة الإفريقية، وتثبيت أولويات القارة ضمن جدول أعمال المجموعة ومخرجاتها، مؤكداً في هذا الصدد علي دعم مصر الكامل لرئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة ولمحاور عملها.

وزير الخارجية: لابد أن تحظي القارة الأفريقية بالمكانة التي تستحقها كفاعل رئيسي في صنع القرار العالمي

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أهمية أن تحظي القارة الأفريقية بالمكانة التي تستحقها كفاعل رئيسي ومؤثر في صنع القرار العالمي، وبما يمكنها من الاسهام بفعالية في تشكيل معالم النظام الدولي الجديد، من خلال تعزيز تمثيلها في المؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق مشاركتها الفعلية في عمليات الحوكمة وصياغة السياسات الدولية.

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