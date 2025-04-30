وزير الخارجية: مصر تقدر موقف قبرص الداعم للشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية

أجري د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وينشر “الموجز” تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره القبرصي، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين وفي مقدمتها التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين

مباحثات وزير الخارجية ونظيره القبرصي

بحث وزير الخارجية مع نظيره القبرصي خلال الاتصال الهاتفي الذي جري بين الجانبين العلاقات المصرية - القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، معرباً عن التطلع لتطويرها في شتى المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وزير الخارجية

وزير الخارجية: مصر تقدر دعم قبرص للشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بـ 4 مليار يورو

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو.

وزير الخارجية يتبادل الرؤي مع نظيره القبرصي بشأن القضايا الإقليمية

كما أكد وزير الخارجية ونظيره القبرصي على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

مباحثات الرئيس السيسي ورئيسة مجلس النواب القبرصي

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي استقبل رئيسة مجلس النواب القبرصي، في شهر فبراير، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة.

الرئيس السيسي يؤكد علي عمق وقوة العلاقات بين مصر وقبرص

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الإهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في قطاع غـ ـزة وسوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها، والإلتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وشدد الرئيس، على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بما في ذلك عبر آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

الرئيس السيسي ورئيسة مجلس النواب القبرصي

رئيسة مجلس النواب القبرصي تشيد بمستوي العلاقات بين مصر وقبرص

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئيسة مجلس النواب القبرصي قد أشادت بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وقبرص، مشددة على أن زيارتها تعكس الحرص المتبادل على استمرار الزيارات البرلمانية بين البلدين، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه مصر في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

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