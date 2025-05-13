أبرزها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.. مباحثات ساخنة بين وزير الخارجية ونظيره التركي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مباحثات هامة مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية – التركية، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وينشر “الموجز” تفاصيل المباحثات خلال التقرير التالي.

أجري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي تناول خلاله العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

وأشاد وزير الخارجية بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة الأخيرة، وثمَّن زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو ساهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وأبدى الوزير عبد العاطي التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

وزير الخارجية

التطورات في قطاع غـ ـزة

وبحث وزير الخارجية مع نظيره التركي التطورات في قطاع غـ ـزة على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك واستمرار العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي الغاشم، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إط ـلاق النـ ـار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون أية عوائق.

الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غـ ـزة

كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره التركي الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية-الإسلامية، والتي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غـ ـزة خلال الفترة المقبلة.

مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة

كما أطلع وزير الخارجية نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة، والذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وزير الخارجية ونظيره التركي يجددان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

وجدد وزير الخارجية مع نظيره التركي رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

التطورات في ليبيا

وشهد اللقاء أيضاً تبادلًا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر للمؤسسات الوطنية الليبية، معربًا عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدًا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

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