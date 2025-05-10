عاجل.. تفاصيل إصابة 7 جنود وضابطين إسرائـ ـيليين في غـ ـزة

إصابة جنود إسرائـ ـيليين في غـ ـزة.. كشف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة 9 من جنوده جراء انفـ ـجار عبوة ناسفة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غـ ـزة وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

نقلت موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلًا عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي، بإجلاء المـ ـقاتلين، التابعين للواء القدس 16، من شمال غـ ـزة من أجل تلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم.

تفاصيل إصابة 7 جنود وضابطين إسرائـ ـيليين في انفـ ـجار لغم شمالي غـ ـزة

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي إلى أن الجنود الإسرائـ ـيليين أصيبوا بعد انفـ ـجار عبوة ناسفة، خلال عمليات تمشيط في منطقة حي الشجاعية شمال غـ ـزة.

الجيش الإسرائـ ـيلي

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أن من بين المصابين في شمال غـ ـزة قائد السرية رقم 6310، ونائب قائد الفرقة 252.

و أفادت المواقع الإسرائـ ـيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصـ ـاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

ونقلت مروحيات إسرائـ ــيلية عددًا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

وأقر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بمقـ ـتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العـ ـدوان على غـ ـزة في 18 مارس الماضي.

والخميس أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوتين إسرائـ ـيليتين من 19 جنديا بين قتـ ـيل وجـ ـريح في حي التنور شرقي مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها القسام اسم "أبواب الجـ ـحيم".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، حيث أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، على عملياتها اسم سلسلة أبواب الجـ ـحيم.

اشـ ـتباكات مستمرة بين المقاومة الفلسطينية وجنود من جيش الاحتـ ـلال

وتشتبك عناصر من المقاومة الفلسطينية في مـ ـعارك شبه يومية مع جنود من جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، بعدما أعلن الأخير في 18 مارس الماضي استئناف حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النـ ـار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، ارتفعت حصيلة حــ ـرب الإبـ ـادة الجماعية، والعـ ـدوان الذي تشنه قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 52653 شهيدا، و118897 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2.545 شهيدا، و6.856 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتـ ـلال عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة عقب اتفاق وقف إطلاق النـ ـار، بحسب وكالة وفا.

قطاع غـ ـزة

ووصل إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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