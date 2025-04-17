نزوح 500 ألف فلسطيني واستشهاد 1652 في غـ ـزة منذ استئناف الحـ ـرب

تشهد الأوضاع في قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة وذلك منذ استئناف إسرائـ ـيل عـ ـدوانها علي القطاع منذ شهر، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، فضلًا عن تدمير البنية التحتية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الأوضاع الكارثية للفلسطينيين في قطاع غـ ـزة، وفقًا لما كشفته الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة، نزوح 500 ألف فلسطيني في قطاع غـ ـزة منذ استئناف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

قالت الأمم المتحدة، إن 500 ألف فلسطيني في قطاع غـ ـزة نزحوا، فيما أفادت تقارير طبية أن 1652 فلسطينيا استشهدوا منذ استئناف إسرائـ ـيل هـ ـجماتها داخل القطاع منذ الثامن عشر من مارس الماضي.

قطاع غـ ـزة

ويقدر شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني، أن نحو 500 ألف شخصا نزحوا حديثا، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين نزحوا مرارا قبل وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وذكر العاملون في مجال الإغاثة أن الخيام لم تعد متوفرة للتوزيع بأنحاء قطاع غـ ـزة ولم تتلق الأسر التي نزحت مؤخرًا في بلدة بني سهيلا في خان يونس سوى عدد قليل من البطاطين والقماش المشمع.

وفي السياق ذاته، زار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأسبوع الماضي، مواقع نزوح في خان يونس في قطاع غـ ـزة، إذ أكد أن غالبية الفلسطينيين يعيشون في أماكن إيواء مكتظة في ظل شح المأوى والغذاء والماء والدواء.

وأعلن شركاء الأمم المتحدة بزيادة سوء التغذية الحاد في قطاع غـ ـزة، وبانخفاض عدد الأطفال الذين يتلقون التغذية التكميلية في شهر مارس، بنسبة تزيد على الثلثين.

الوضع الصحي في قطاع غـ ـزة

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في قطاع غـ ـزة فإن القيود المفروضة علي الوصول الإنساني تعيق القدرة على إمداد المستشفيات بالمواد الطبية بما يعرض صحة مزيد من المرضى للخـ ـطر.

ومن ناحية أخري، يواجه عمال الإغاثة صعوبات متزايدة في العمل بسبب عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ 7 أسابيع، في ظل توسع العمليات العسكرية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الموافقة على البعثات المنسقة.

وتعد المطابخ المجتمعية كل يوم أكثر من مليون وجبة، ولكن هذه الكميات تكاد لا تكفي الاحتياجات الهائلة إذ يعتمد معظم سكان غـ ـزة البالغ عددهم 2.1 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للحصول على الغذاء.

وخلال الليل، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

طائرات إسرائـ ـيلية تقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي

وقصـ ـفت طائرات إسرائـ ـيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في قطاع غـ ـزة، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، إذ أن جثامين الشهداء تفحمت جراء اشتعال النيران في الخيمة، وجرى نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر في المدينة.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

من ناحية، أفادت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة، أمس الأربعاء، باستشهاد 25 فلسطينيًا، منهم 3 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، ما يرفع عدد القـ ـتلى منذ الثامن عشر من مارس الماضي إلى 1652، فيما ارتفع إجمالي الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51025 شهيدا.

وأصيب 89 شخصا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع عدد الجـ ـرحى منذ 18 مارس إلى 4391 جريحا، فيما يرتفع إجمالي الجرحى منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 116432 جريحا، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء.

قطاع غـ ـزة

ووفقا لتقديرات صحية فلسطينية فهناك ما يزيد على 11 ألف مفقودًا منذ بدء الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة في السابع من أكتوبر 2023.

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