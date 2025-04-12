آخر تطورات الأوضاع في غـ ـزة بعد سيطرة إسرائـيل على 30% من القطاع

سيطر الجيش الإسرائــ ـيلي على نحو 30 % من مساحة قطاع غـ ـزة ويسعي للسيطرة علي أماكن إضافية في القطاع، وينشر “الموجز” آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة خلال التقرير التالي.

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية، صباح اليوم السبت، نقلا عن مصادر أمنية، أن الجيش الإسرائـ ـيلي يسيطر حاليًا على نحو 30 % من مساحة قطاع غـ ـزة.

الجيش الإسرائــ ـيلي يخطط للسيطرة علي 50% من قطاع غـ ـزة

ونقل موقع والا عن مسؤول أمني إسرائـ ـيلي كبير: "لدينا خطط للسيطرة على نسبة 50% من أراضي قطاع غـ ـزة إن لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع حركة حماس.

الجيش الإسرائـ ـيلي

ومن ناحية أخري، كثفت القوات الإسرائـ ـيلية قصـ ـفها العنـ ـيف على شمال وجنوب قطاع غـ ـزة، مخلفة عشرات القـ ـتلى والجـ ـرحى في صفوف المدنيين.

إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات بقـ ـنابل شديدة الانفـ ـجار علي مناطق في غـ ـزة

وأكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائـ ـيلية شنت عدة غـ ـارات متتالية بقـ ـنابل شديدة الانفـ ـجار على المناطق الشرقية لمدينة غـ ـزة وحي التفاح وبلدة جباليا وحي الشجاعية.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي إطلاق نـ ـار كثيف في المناطق الشرقية، وأصوات حركة آليات عسـ ـكرية إسرائـ ـيلية، ما تسبب بمحاصرة المواطنين في منازلهم تحت وطأة القصـ ـف وإطلاق النـ ـار.

ولفتت إلى أن المدفعية الإسرائـ ـيلية تواصل منذ عدة ساعات قصـ ـفها للمناطق ذاتها، وسط عمليات نسـ ـف وتدمـ ـير لمنازل المواطنين.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائـ ـيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غـ ـزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم إلى 20 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات شمال قطاع غـ ـزة، باستشهاد فلسطينيٍ على الأقل وإصابة وفقدان آخرين، في قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في القصـ ـف الإسرائـ ـيلي المستمر على حي الشجاعية شرق مدينة غـ ـزة.

في السياق، استشهد فلسطيني وجرح آخرون في غـ ـارة إسرائـ ـيلية استهدفت خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع استمرار تدمـ ـير مربعات سكنية بأكملها في مدينة رفح.

قطاع غـ ـزة

وفي القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتـ ـلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط وسط إطلاق نـ ـار، ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.

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