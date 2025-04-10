تفاصيل إفراج إسرائـ ـيل عن نحو 80 معتقلا من قطاع غـ ـزة

أفرجت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم الخميس، عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غـ ـزة والذي يبلغ عددهم 80 معتقلًا فلسطينًا، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الإفراج عنهم.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددًا من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتـ ـلال وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غـ ـزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن معظم المعتقلين المفرج عنهم مسنون، وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تـ ـعذيب.

المعتقلين

ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غـ ـزة محتجزين في سجون سدي تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتـ ـلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفي، وسيدة من نابلس، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني.

إسرائـ ـيل تواصل نسف منازل الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة

ويواصل جيش الاحتـ ـلال عمليات نسـ ـف المنازل في شمال وجنوب قطاع غـ ـزة مع سقوط ضحايا جدد من جراء التصعيد الإسرائـ ـيلي.

واستهدفت عمليات نسف المنازل حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غـ ـزة، إلى جانب مناطق محيطة بمحور نتساريم وسط القطاع.

كما أشارت المصادر إلى سماع دوي انفـ ـجارات مع استمرار عمليات نسـ ـف إسرائـ ـيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غـ ـزة.

وفي مدينة غـ ـزة، أفاد مراسلنا باستشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصـ ـف استهدف فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي المدينة.

حصيلة الشهداء في قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غـ ـزة إلى 50846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عـ ـدوان الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115729، منذ بدء العـ ـدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بحسب وكالة وفا.

قطاع غـ ـزة

وأشارت المصادر، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة 36 شهيدًا منهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم، و41 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1.482 شهيدا، و3.688 إصابة.

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