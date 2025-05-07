عاجل.. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن غـ ـزة منطقة مجاعة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء قطاع غـ ـزة منطقة مجاعة، وذلك بسبب منع إسرائـ ـيل دخول المساعدات الغدائية للشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهرين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن قطاع غـ ـزة أصبح منطقة مجاعة، حيث يستخدام العـ ـدو لسلاح التجويع بهدف تركيع الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الدول بالتحرك العاجل بعد إعلان غـ ـزة منطقة مجاعة

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدول كافة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة.

قطاع غـ ـزة

الأونروا: إسرائـ ـيل تنتهج سياسة تجويع متعمدة في غـ ـزة

واتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إسرائـ ـيل بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غـ ـزة واصفة ذلك بـ "القسوة المطلقة".

وقالت الأونروا في منشور على منصة "إكس" إن التجويع المتعمّد وبدوافع سياسية في قطاع غـ ـزة هو تعبير عن قسوة مطلقة.

وأكدت الأونروا أنه لا يمكن معالجة التجويع في قطاع غـ ـزة من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ "سلاح".

وأضافت الوكالة الأممية الأونروا أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات في قطاع غـ ـزة من قبل إسرائـ ـيل بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم.

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في قطاع غـ ـزة لا يطاق

وفي السياق ذاته، أفادت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، جدعون ساعر، في اتصال هاتفي، أن الوضع الإنساني في قطاع غـ ـزة لا يطاق.

وأضافت في بيان على موقع "إكس": "يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور ويتعين عدم تسييسها أبدا، يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة إلى قطاع غـ ـزة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة.

وزير التراث الإسرائـ ـيلي يطالب بقصـ ـف مخازن الطعام في غـ ـزة

فيما، طالب وزير التراث الإسرائـ ـيلي، أميحاي إلياهو، بقصـ ـف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غـ ـزة.

وأوقفت إسرائـ ـيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة منذ أكثر من شهرين، متهمة حركة حماس باستغلالها لصالحها، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائـ ـيل باستخدام التجويع كسلاح حـ ـرب.

مصر ترفض خطط إسرائـ ـيل لتوسيع هـ ـجومها العسكري على قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، رفضت مصر خطط إسرائـ ـيل لتوسيع هـ ـجومها العسكري على قطاع غـ ـزة، التي أقرها مجلس الوزراء المصغر.

وقال وزير الخارجية د.بدر عبد العاطي، إن ما يتردد عن احتمالات توسيع العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة مرفوض تمامًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لها.

وزير الخارجية: نواصل جهودنا لوقف الانتـ ـهاك الممنهج لتجويع الفلسطينيين

وأضاف وزير الخارجية: "مصر تواصل جهودها لوقف المـ ـذابح الإسرائـ ـيلية، ولا بد من العودة لاتفاق وقف إطلاق النـ ـار ووقف الانتـ ـهاك الممنهج لتجويع الفلسطينيين".

وتابع وزير الخارجية: "مر أكثر من 60 يوم على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غـ ـزة، وهذا أمر مخجل للمجتمع الدولي ولا يمكن القبول به".

قطاع غـ ـزة

واعتبر وزير الخارجية أن إسرائـ ـيل ملزمة قانونا بتوفير المأكل والمشرب للفلسطينيين، باعتبارها سلطة احتـ ـلال.

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