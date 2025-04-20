وكالة الأونروا تقدم خدماتها لـ 90 ألف نازح في قطاع غـ ـزة

كشفت وكالة الأونروا عن الأوضاع المأساوية في قطاع غـ ـزة خاصة بعد استئناف إسرائـ ـيل الحـ ـرب الإسرائـ يـلية علي القطاع والذي أدي إلى نزوح آلاف من الفلسطينيين واستشهاد عدد كبير من الشعب الفلسطيني وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قالت وكالة الأونروا إنها تدير حاليًا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غـ ـزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.

وكالة الأونروا: الوضع الإنساني المـ ـتدهور في قطاع غـ ـزة يزداد سوءً نتيجة القصـ ـف

وأضافت وكالة الأونروا عبر منصة "إكس" أن الوضع الإنساني المـ ـتدهور في قطاع غـ ـزة يزداد سوءً نتيجة القصـ ـف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

قطاع غـ ـزة

وكالة الأونروا تطالب بوقف إطـ ـلاق النـ ـار فورًا في قطاع غـ ـزة

وطالبت وكالة الأونروا بضرورة وقف إطـ ـلاق النـ ـار فورًا في قطاع غـ ـزة والإفراج عن جميع الرهائن، والسماح بتدفق غير مُقيّد للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وأشارت وكالة الأونروا إلى التقارير التي أفادت باستشهاد ما لا يقل عن 51.000 فلسطيني، ونزوح ما يقارب 1.9 مليون شخص، عدة مرات.

وكالة الأونروا: إسرائـ ـيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غـ ـزة منذ 7 أسابيع

وأفادت وكالة الأونروا بمرور نحو سبعة أسابيع منذ أن منعت إسرائـ ـيل دخول المساعدات الإنسانية، والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى قطاع غـ ـزة.

وأوضحت وكالة الأونروا أن هذا الحصار يُعد أطول بثلاث مرات من الحصار الذي فُرض في أكتوبر 2023 عند اندلاع الحـ ـرب.

وكالة الأونروا: 69% من مساحة قطاع غـ ـزة باتت خاضعة لأوامر نزوح نشطة

ووفقا لـ وكالة الأونروا، فإن حوالي 69% من مساحة قطاع غـ ـزة باتت خاضعة لأوامر نزوح نشطة أو ضمن المنطقة المحظورة أو كليهما، مع إصدار ما لا يقل عن 20 أمر نزوح من قبل القوات الإسرائـ ـيلية في الفترة بين 18 مارس و14 أبريل.

قطاع غـ ـزة

الأمم المتحدة: 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

نتنياهو: الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى أن الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه.

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