القصة الكاملة لـ استهداف إسرائـ ـيل لـ المستشفى المعمداني في غـ ـزة

تصدر قصـ ـف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي المستشفى المعمداني اليوم الأحد بصـ ـاروخين، في وسط مدينة غـ ـزة، محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة وتعليق حركة حماس علي هذه الجـ ـريمة البشـ ـعة.

قصف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم الأحد، المستشفى المعمداني، وسط مدينة غزة، الذي يخدم أكثر من مليون فلسطيني، متسببا بمعاناة عشرات المرضى والجرحى خرجوا إلى الشوارع المحيطة بالأسرة الطبية، دون علاج أو مأوى.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل لـ المستشفى المعمداني في غـ ـزة

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن صـ ـاروخين أصابا مبنى داخل المستشفى المعمداني بعد مهلة قصيرة، طلب خلالها الجيش الإسرائـ ـيلي إخلاء المستشفى.

قصـ ـف المستشفى المعمداني

واستهدف قصف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي لـ المستشفى المعمداني مبنى يضم أقسام الباطنة والمختبر والصيدلة.

ولا توجد مستشفيات بديلة في مدينة غـ ـزة لاستقبال المرضى الذين تم إخلاؤهم، لا سيما بعد تدمـ ـير الجيش الإسرائـ ـيلي لمستشفى الشفاء بـ غـ ـزة، خلال اجتياح المدينة.

حماس تعلق علي قصـ ـف الطيران الإسرائـ ـيلي لـ المستشفى المعمداني

وفي السياق ذاته، أدانت حركة حماس، اليوم الأحد، قصـ ـف الطيران الإسرائـ ـيلي لـ المستشفى المعمداني في مدينة غـ ـزة، واصفة ذلك بأنه "جـ ـريمة حـ ـرب".

حماس: قصـ ـف إسرائـ ـيل لـ المستشفى المعمداني يعد جـ ـريمة حـ ـرب

وقالت حركة حماس في بيان لها: "قصـ ـف المستشفى المعمداني وتدمـ ـير طائرات الاحتـ ـلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جـ ـريمة حـ ـرب جديدة يرتكبها جيش الاحتـ ـلال الفاشي، ضمن مسلسل جـ ـرائمه الوحشـ ـية التي يرتكبها في قطاع غـ ـزة".

وأضافت حركة حماس: "هذه الجـ ـريمة الوحـ ـشية تؤكّد من جديد أننا أمام كيان إجـ ـرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية، ويعمل بغطاء وتواطؤ أمريكي في ظل تعطيلٍ كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية".

حماس تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن استهداف المستشفى المعمداني

وحملت حركة حماس "الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن جـ ـريمة الاحتـ ـلال الوحشـ ـية في مستشفى المعمداني، ونؤكّد أنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن".

حماس

حماس تناشد بتحرك دولي لوقف الانتـ ـهاكات في غـ ـزة

وتابعت حركة حماس: "على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ودولنا العربية والإسلامية؛ التحرك الفوري لوقف هذه الانتـ ـهاكات الفاضـ ـحة للقوانين الدولية، وتحمّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الإبـ ـادة الوحشـ ـية المستمرة في القطاع، شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، أمام مسؤولية تاريخية اليوم، لمنع هذا الاستفراد الإجـ ـرامي بشعبنا الفلسطيني في غـ ـزة والإمعان في إبـ ـادته والتنكيل به، عبر تصعيد الحراك الجماهيري في كافة الساحات والميادين، والضغط بكل الوسائل لوقف المـ ـجزرة الوحـ ـشية في قطاع غـ ـزة".

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