جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يواصل جـ ـرائمه البشـ ــعة في الضفة الغربية

يواصل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وسط عمليات نزوح واسعة من جانب السكان، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

صعد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من عـ ـدوانه لليوم الـ83 على التوالي، في مدينة ومخيم جنين، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسـ ـكرية.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يصعد من عـ ـدوانه في مخيم جنين

وأفرج جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، صباح اليوم الأحد، عن طاقم صحفي عقب احتجازه في محيط مخيم جنين لساعات عدة، فيما واصلت قوات راجلة عمليات المداهـ ـمة لعدد من المنازل والبنايات السكنية في محيط الأطراف الشرقية للمخيم.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يـ ـدمر عدد في ممتلكات الفلسطينيين

وأسفرت مداهمات جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن تخريب واسع وكبير في ممتلكات الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها جنود جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي العبث وتخريب مسلتزمات طبية تابعة لجمعية الجليل للأطراف الصناعية في حارة الألوب بمخيم جنين.

عدد النازحين من مخيم جنين

ومن ناحية أخري، أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الفلسطينية، إلى أن عدد النازحين وصل إلى 21 ألف مواطن، في وقت قالت لجنة الطوارئ إن نحو 200 منزل متنقل يجري العمل على إقامتهم في المرحلة الأولى لايواء النازحين.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي دمـ ـر 600 منزل في مخيم جنين

وأكدت التقديرات أن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي دمـ ـر 600 منزل في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3 آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36 شهيدًا، فيما يواصل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي شن حمالات مداهمة واعتـ ـقالات واسعة في قرى وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يواصل عـ ـدوانه المتصاعد على طولكرم

من ناحية أخرى، يواصل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ77 على التوالي، ولليوم الـ64 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسـ ـكرية وتصعيد ميداني مستمر.

واتسعت دائرة السيطرة على بنايات سكنية وإجبار سكانها على الاخلاء في منطقة في الحي الشمالي، حيث أجبرت قوة راجلة مربعان سكنيان على الإخلاء دون سابق إنذار.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يمنع 4 آلاف عائلة على العودة إلى منازلها في مخيمي طولكرم ونور شمس

ويمنع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أكثر من 4 آلاف عائلة على العودة إلى منازلها في مخيمي طولكرم ونور شمس في حين تتواصل عمليات الهدم والحرق والنسـ ـف بشكل متقطع للمنازل.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وتشير احصائيات رسمية فلسطينية أن الاحتـ ـلال هـ ـدم نحو 400 منزل بشكل كامل في المخيمين فيما تضـ ـرر بشكل جزئي قرابة 2600 منزل.

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