سموتريتش : في غضون أشهر قلائل وستختفي حماس من قطاع غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب الجارية منذ أكثر من عام ونصف، المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي.



سموتريتش : بعد ٦ أشهر لن يكون هناك حماس

وأضاف إنه "بعد 6 أشهر لن يكون هناك حماس في القطاع".



وأشار سموريتش في مَعرِض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

وأضاف أنه بعد 6 أشهر "لن تكون هناك حماس في غزة، نقطة على السطر. لا ككيان فاعل لا عسكري ولا مدني ولا حكومي. أعتقد أنه خلال بضعة أشهر سنكون قادرين على إعلان انتصارنا بشكل قاطع".

وفي تصريحات سابقة، أكد الوزير اليميني المتطرف أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق آخر بشأن الرهائن.

وقال سموتريتش للقناة الـ12 الإسرائيلية، الإثنين: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيرا. سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

وأضاف: "نحن نسيطر أخيرا على المساعدات الإنسانية بالكامل حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس، نحن نفصل بين حماس والسكان ونطهر القطاع، ونعيد الرهائن ونهزم حماس".

وزير التراث الإسرائيلي يطالب بتجويع الفلسطينين

من جهته فقد طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو، في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، الإثنين، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة.



وقال إلياهو، إنه "لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة".

وكان إلياهو قد أثار جدلا بعد فترة قصيرة من بدء الحرب، عندما اقترح ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية.

مسؤول بحماس: لم يعد هناك جدوى من المفاوضات بعد صدور قرار توسعة الحرب

وفي سياق متصل فقد أكد مصدر رفيع المستوى في حماس أن الحركة لم تعد مهتمة بمحادثات التهدئة مع إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على وقف "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة.

هذا و كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وزير الصحة السابق في غزة، باسم نعيم، قد قال، الثلاثاء، لوكالة "فرانس برس": "لا معنى للدخول في محادثات أو النظر في مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار طالما استمرت حرب التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة".



وتتهم حركة حماس الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.

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