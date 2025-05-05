بعد إقرار خطة توسيع الحرب أسر الرهائن لنتنياهو: سنندم لأجيال

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن مجلس الوزراء قد وافق بالإجماع على توسعة العملية العسكرية في قطاع غزة، "بما يتماهى مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



مسؤول إسرائيلي : الهجوم الموسع قد يصل إلى حد السيطرة الكاملة على القطاع

و أكد المسؤول، إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".



وأشار إلى أن الخطة التي تم التصديق عليها تشتمل على إحتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها".

كما أكد المسؤول على أن نتنياهو قد شدد على أن إسرائيل تعمل على إنجاح رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من القطاع.

كما قال إن "محادثات جارية مع عدد من الدول لاستقبال سكان غزة".



نتنياهو : هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب على رأسها إعادة الرهائن

من جهته فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الإجتماع على أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".

وأضاف المسؤول أن هناك توجهاً فكرياً نحو توزيع المساعدات الإنسانية "في حال تطلبت الحاجة ولكن مع أخذ ضمانات بألا تسيطر حماس عليها"، مؤكداً أنه "حتى الآن يوجد ما يكفي من المساعدات داخل غزة".



أسر الرهائن لنتنياهو : الأرض أهم لديك من أبنائنا

بدوره فقد أعلن منتدى عائلات الرهائن، الإثنين، استياءه من خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.



وأعتبر المنتدى في بيان أن "هذا مخطط بنيامين نتنياهو و بتسلئيل سموتريتش"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية اليميني المتطرف.

وأضاف المنتدى أن الخطة الإسرائيلية "تفضل الأراضي على الرهائن، وتناقض رغبة 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".

وأختتم المنتدى بيانه بعبارة : "سنندم لأجيال".



وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.

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