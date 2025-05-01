نتنياهو يعد الإسرائيلين بإستمرار الحرب من رفح إلى جبل الشيخ

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن إسرائيل ستمضي قدماً في القتال من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

أعداءنا لم يصدقوا أننا نحارب على ٧جبهات

و أضاف نتنياهو في كلمة ألقاها، الأربعاء، بذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا.

كما أعتبر أن بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن، حسب قوله.

و تابع: إن أعداء إسرائيل لم يصدقوا أنها ستخوض معركة على 7 جبهات، مضيفًا "ندير معركة في 7 جبهات والأعداء جروا الوبال على أنفسهم ويتلقون الضربات القاسية".

و أكد أن حكومته ستعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وستواصل الحرب حتى تدمير حركة حماس.

أهالى الأسرى يقاطعون خطاب نتنياهو

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن عائلات الأسرى قد قاطعوا خطاب نتنياهو اليوم واتهمته بأنه يسحق الإسرائيليين، وذلك بعد تعليق زوجته سارة نتنياهو بشأن العدد الحقيقي للأسرى الأحياء في غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت إن عدد الأسرى الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة "أقل" من الرقم الرسمي وهو 24 أسير.

و ألمحت الصحيفة إلى أن نتنياهو بدا خلال الإجتماع وكأنه نسي أمر الأسرى تماماً.



وأفادت هيئة البث العام "كان"، أن تعليق سارة نتنياهو، الذي أثار غضب عائلات الرهائن، جاء بناءً على معلومات جزئية وسرية نُقلت مؤخرًا إلى وزراء الحكومة.



وكان موكب نتنياهو قد تعرض لحادث، بعد إصطدام إحدى سيارات موكبه بدراجة نارية دون أن يصب بأي أذى نتيجة حادث السير الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس في أعقاب مغادرته لمراسم أقيمت في ذكرى الجنود القتلى.

من جهتها فقد كشفت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية أن الحادث وقع نتيجة تصادم إحدى سيارات الموكب بدراجة نارية قرب مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

فيما لازالت الشرطة الإسرائيلية "تدرس التفاصيل المتعلقة بالحادث" فيما لم ترد أي إحاطات رسمية عن تفاصيل الحادث.

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