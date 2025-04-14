عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تطالب بوقف الحرب في غــ ـزة وإعادة جميع المختطفين

طالبت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة، رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بوقف الحـ ـرب لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة فورًا، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

جاءت مطالبة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين لـ نتنياهو بوقف الحـ ـرب وإطلاق سراح جميع الأسري دفعة واحدة بعد التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن اتجاه نتنياهو نحو اتفاق جزئي قد يشمل إطلاق 10 أسرى إسرائـ ـيليين فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تحذر من الإطلاق الجزئي للأسرى

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في بيان، من "أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خـ ـطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر".

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "يواصل كبار المسؤولين الحكوميين الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".

واستدركت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن في خطر المـ ـوت".

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تطالب بوقف الحـ ـرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة

واختتمت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين قائلة: "نطالب باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحـ ـرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري".

ويقبع في سجون إسرائـ ـيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعـ ـذيبا وتجـ ـويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تطالب بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو

وكانت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة قد دعت إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تعيد ذويهم المحتجزين في القطاع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لـ أهالي الأسرى الإسرائـ ـيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غـ ـزة، عقد أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلية بتل أبيب.

وقالت قريبة أحد الأسرى الإسرائـ ـيليين خلال المؤتمر "لا تتوقفوا عن الخروج إلى الشوارع، لا تفقدوا الأمل، حتى تعيد الحكومة أبناءنا جميعهم"، مشيرة إلى أن "حكومة إسرائـ ـيل بقيادة نتنياهو، اختارت ممارسة السياسة على ظهر جميع المحتجزين".

هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تدعو للمشاركة في مظاهرات عشية عيد الفصح

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين دعت إلى مشاركة واسعة في مظاهرات عشية عيد الفصح.

وأضافت أن هيئة عائلات الأسرى والـ59 محتجزا في غـ ـزة كلهم رهائن بيد حكم نتنياهو" وأعربت عن قلقها إزاء تقرير يفيد بأن رئاسة فريق التفاوض تعوق التقدم.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت - عن مصدر مشارك في مفاوضات صفقة التبادل- أن هناك فرقا في زخم التفاوض بين وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائـ ـيلي رون ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك، مشيرًا إلى أن الفريق الإسرائـ ـيلي يُسيّس المفاوضات.

اقرأ أيضًا

عائلات الرهائن تطالب نتنياهو بحسم موقفه وعقد إتفاق شامل مع حماس

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تشعل إسرائـ ـيل ومقترح ويتكوف كلمة السر