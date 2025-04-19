تل أبيب علي صفيح ساخن.. هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تدعو لمظاهرات حاشدة

شهدت دولة إسرائـ ـيل، اليوم السبت، تحركات احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

تواصلت اليوم السبت التحركات الاحتجاجية في إسرائـ ـيل للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة، حيث نظم عشرات الإسرائـ ـيليين مظاهرات أمام منازل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، من بينهم رئيس لجنة الخارجية والأمن، ووزير التعليم، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائـ ـيلي.

هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تدعو إلى مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس

وفي السياق ذاته، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين إلى مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وعشرات المواقع الأخرى، مؤكدة أن الإسرائـ ـيليين يريدون إعادة الأسرى من قطاع غـ ـزة، وهو أمر فوق السياسة وكل الخلافات، على حد تعبيرها.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: سندعو صناع القرار إلى إعادة الأسرى قبل كل شيء

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في بيان لها: "سندعو صناع القرار إلى إعادة الأسرى قبل كل شيء، والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يضمن إنهاء هذه الأزمة الإنسانية".

وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من أداء الحكومة الإسرائـ ـيلية في ملف الأسرى الإسرائـ ـيليين، مع دخول الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة شهرها السابع، دون إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تحذر من الإطلاق الجزئي للأسرى

ومن ناحية أخري، حذرت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في بيان، من "أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خـ ـطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر".

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "يواصل كبار المسؤولين الحكوميين الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".

واستدركت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن في خطر المـ ـوت".

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تطالب بوقف الحـ ـرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة

واختتمت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين قائلة: "نطالب باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحـ ـرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري".

ويقبع في سجون إسرائـ ـيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعـ ـذيبا وتجـ ـويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائـ ـيلية.

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