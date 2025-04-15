نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن المحادثات مع حماس بشأن الأسري الإسرائـ ـيليين

كشف رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو عن معلومات جديدة تتعلق بالصفقة المتوقع إبرامها مع حركة حماس بخصوص الأسري الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، والدة أحد الأسرى الإسرائـ ـيليين بأن حركة حماس هي التي تتحكم في قوائم الأسرى الإسرائـ ـيليين الذين يُعتزم إطلاق سراحهم في أي صفقة تبادل.

ماذا قال نتنياهو عن المحادثات مع حركة حماس؟

وتحدث نتنياهو مع ديتزا أور، والدة الأسير الإسرائـ ـيلي أفينتان أور، وأطلعها على التقدم في المحادثات مع حركة حماس بشأن الأسري، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

نتنياهو

وقال نتنياهو إنه من المتوقع أن يتم في الصفقة الناشئة إطلاق سراح ما يصل إلى عشرة أسري أحياء، بما في ذلك عيدان ألكسندر.

من جانبها، أعربت ديتزا أور عن قلقها من أن "أي شخص لا يتم إطلاق سراحه قريبًا قد يظل في الأسر دون أي فرصة للإفراج عنه".

نتنياهو: سنواصل العمل حتى نعيد جميع الأسري الإسرائـ ـليين

في المقابل، نفى نتنياهو ذلك بشدة، قائلاً: "هذا غير صحيح على الإطلاق، سنواصل العمل حتى نعيد جميع الأسري الإسرائـ ـليين، ونحن ملتزمون بذلك".

وعند سؤالها نتنياهو حول كيفية تحديد قائمة المفرج عنهم في كل دفعة، قال نتنياهو إن حركة حماس هي الجهة الوحيدة التي تحدد القوائم.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تطالب نتنياهو بوقف الحـ ــرب في غــ ـزة وإعادة جميع المختطفين

وكانت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة قد طالبت رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحـ ـرب لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة فورًا.

جاءت مطالبة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين لـ نتنياهو بوقف الحـ ـرب وإطلاق سراح جميع الأسري دفعة واحدة بعد التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن اتجاه نتنياهو نحو اتفاق جزئي قد يشمل إطلاق 10 أسرى إسرائـ ـيليين فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تحذر من الإطلاق الجزئي للأسرى

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في بيان، من "أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خـ ـطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر".

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "يواصل كبار المسؤولين الحكوميين الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

واستدركت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن في خطر المـ ـوت".

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