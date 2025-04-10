نتنياهو يستقبل مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكي بحضور رئيس الموساد

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف في القدس، بحضور رئيس الموساد ديفيد برنياع المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نتنياهو فوجىء بقرار ترامب لإجراء مباحثات مع إيران

يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستجري محادثات هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي.

من جهته فقد أقرّ سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة ستجري محادثات نووية مباشرة مع إيران نهاية هذا الأسبوع.

وفي حديثه مع إذاعة "كول بيراما"، أصرّ فوكس على أن نتنياهو كان على علم مسبق بالمفاوضات الأمريكية المزمعة مع إيران، لكنه "لم يكن يعلم أن المحادثات ستُعقد يوم السبت".

ويقول فوكس: "هناك صلة وثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء. يتنافس فريق الرئيس على من يُحب إسرائيل أكثر".

صحيفة عبرية نتنياهو أخفق في إقناع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على إسرائيل

هذا وكانت صحيفة جلوبس الإقتصادية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبدو أنه نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء إسرائيل من سياسته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإنه في وزارة المالية الإسرائيلية كان من المتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع ترامب بإستبعاد إسرائيل تماماً من السياسة الجديدة، لكن الرئيس الأمريكي لم يلتزم بذلك، وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستحصل على إعفاء.

و أضاف: "ربما لا لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا، و نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً هذا مبلغ كبير"، مُلمحاً إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأضاف ترامب: "تعرضنا للخداع والاستغلال من قبل العديد من الدول على مر السنين، ولم نعد قادرين على الاستمرار"

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتبلغ الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات إلى الولايات المتحدة 10%، بينما تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل بنسبة 17%.

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