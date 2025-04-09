كواليس لقاء ترامب ونتنياهو .. التعريفات الجمركية تفسد المباحثات

كشفت صحيفة جلوبس الإقتصادية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبدو أنه نجح في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعفاء إسرائيل من سياسته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال اجتماعهما في البيت الأبيض المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب قال لنتنياهو : لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا، و نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً هذا مبلغ كبير

وبحسب الصحيفة، فإنه في وزارة المالية الإسرائيلية كان من المتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع ترامب بإستبعاد إسرائيل تماماً من السياسة الجديدة، لكن الرئيس الأمريكي لم يلتزم بذلك، وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستحصل على إعفاء.



و أضاف: "ربما لا لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا، و نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً هذا مبلغ كبير"، مُلمحاً إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأضاف ترامب: "تعرضنا للخداع والاستغلال من قبل العديد من الدول على مر السنين، ولم نعد قادرين على الاستمرار"

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتبلغ الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات إلى الولايات المتحدة 10%، بينما تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل بنسبة 17%.



نتنياهو أشاد بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية قبل اللقاء

هذا وقد أعلن نتنياهو خلال مغادرته للمجر عن زيارته للولايات المتحدة قائلاً :من هنا أغادر إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس ترامب، لأناقش معه بالطبع هذه القضايا المختطفين، واستكمال النصر في غزة، وبالطبع نظام التعرفة الجمركية الذي تم فرضه أيضًا على إسرائيل. آمل أن أتمكن من المساعدة في هذا الشأن".

و أضاف نتنياهو: "أستطيع أن أقول لكم إنني أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس ترامب بشأن قضية مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي هناك طابور كبير جدًا من القادة الذين يريدون القيام بذلك فيما يتعلق باقتصاداتهم.



وتابع نتنياهو : أعتقد أن هذا يعكس العلاقة الشخصية الخاصة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر حيوي للغاية في هذا الوقت".

وإختتم كلمته بالقول: "أود أن أقدم دعمي الشخصي لعائلات المختطفين الذين مروا مرة أخرى بدعاية الحرب النفسية. نحن نفكر في أحبائهم، ونعمل حتى في هذه اللحظات من أجل إطلاق سراحهم، ولن نتوقف، وبعون الله سنفعل ذلك وسننجح".

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