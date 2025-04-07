ترامب يقترح تغيير اسم غـ.ـزة إلى منطقة الحرية بعد تهجير سكانها

نتنياهو يبحث مع ترامب مستقبل القطاع والوضع في سوريا.. وقمة ثلاثية بالقاهرة تدعو للسلام ووقف إطلاق النار.. في تطور مثير للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الاثنين 7 أبريل 2025، عن رغبته في تغيير اسم قطاع غزة إلى "منطقة الحرية" بعد "نقل سكانها"، مشيراً إلى أن "القطاع بمثابة مصيدة موت ولا يمكن إعادة بنائه إلا بعد سنوات طويلة من الجهود".

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تصريحات مثيرة خلال لقاء مع نتنياهو

جاءت تصريحات ترامب خلال استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد أن "السيطرة على قطاع غزة وامتلاكه سيكون أمراً جيداً"، متسائلاً عن أسباب تخلّي إسرائيل عن القطاع سابقاً بقوله: "لا أفهم لماذا أقدمت إسرائيل على التخلي عنه في الماضي".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك "دولاً أخرى مستعدة لاستقبال الفلسطينيين لتجنيبهم ما يتعرضون له من قتل وبؤس"، في إشارة مباشرة إلى مقترح تهجير سكان القطاع كحل للصراع المستمر.

محاولات للوصول إلى اتفاق جديد

ترامب أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية مستمرة في هذا الإطار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مباحثاته مع ترامب شملت قضايا غزة وسوريا، مشيراً إلى تنسيق مشترك لتفادي اندلاع صراع إقليمي جديد. وأضاف: "لا نريد أن تستغل تركيا الوضع في سوريا"، مع تأكيده على العمل نحو اتفاقات جديدة.

أبعاد اقتصادية في اللقاء الأمريكي-الإسرائيلي

على الصعيد الاقتصادي، أوضح نتنياهو أن بلاده تسعى إلى القضاء على العجز التجاري مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى جهود مشتركة لإزالة الحواجز التجارية بين الطرفين. كما لفت إلى أن "شعب غزة يجب أن يكون لديه خيار الذهاب لأي مكان"، دون تحديد وجهة هذا الخيار أو الآلية المقترحة لتنفيذه.

قمة ثلاثية في القاهرة تدعو للسلام

في السياق نفسه، عقدت في القاهرة قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني، شددت على ضرورة إنهاء النزاع في غزة.

ونشر ماكرون تغريدة عقب القمة قال فيها: "مصر وفرنسا والأردن يدًا بيد لنقول إن صوت السلام هو الخيار الوحيد الممكن".

وشارك قادة القمة الثلاثية في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن القادة شددوا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين فوراً.

خاتمة: مستقبل غزة على طاولة التفاوض الدولي

تأتي تصريحات ترامب ونتنياهو في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً عسكرياً وأزمة إنسانية غير مسبوقة. وبين مقترحات تهجير السكان وإعادة التسمية، يقف العالم أمام مفترق طرق يتطلب تحركاً دبلوماسياً حاسماً لوضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة وضمان استقرار المنطقة.

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