رئيس حركة جودة الحكم وممثل حركة النزاهة يتهمون نتنياهو بتجنيد القادة لحسابه

كشفت صحيفة تايمز أوڤ إسرائيل أن رئيس حركة جودة الحكم في إسرائيل، المحامي إلياد شراغا، قد إتهم رئيس الوزراء والحكومة بمحاولة تحويل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى "ستازي"، جهاز الشرطة السرية المخيف في ألمانيا الشرقية الشيوعية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



رئيس حركة جودة الحكم في إسرائيل عن نتنياهو : لا يُعقل أن يستيقظ موضوع التحقيق ذات صباح ويُقيل محققه

وفي كلمته أمام محكمة العدل العليا خلال جلسة إستماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس الشاباك رونين بار، زعم شراغا أيضًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعيين رئيس جديد للجهاز يكون مواليًا له تحديدًا.

كما إستنكر شراغا الاضطراب الشديد الذي ساد في بداية الجلسة، معربًا عن قلقه على سلامته، متسائلًا بصوت عالٍ عما إذا كان المحامون سيحتاجون إلى إحضار أسلحة إلى الجلسة التالية.

و قال شراغا، في إشارة إلى فضيحة قطر جيت: "لا يُعقل أن يستيقظ موضوع التحقيق ذات صباح ويُقيل محققه"، مع أن مساعدي نتنياهو المقربين، وليس رئيس الوزراء نفسه، هم المشتبه بهم في تلك القضية.

و أشار شراغا أيضًا إلى تصريح أرسله بار إلى المحكمة قبل الجلسة، زعم فيه أن نتنياهو طلب منه إبلاغ محكمة القدس المركزية التي ترأس محاكمته الجنائية بأن المخاوف الأمنية تمنعه ​​من الإدلاء بشهادته بإنتظام.

ولفت المحامي إلى تعليقات ممثل نتنياهو في المحكمة، صهيون أمير، حول ما وصفه بفشل بار في معالجة رفض الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال احتجاجات الإصلاح القضائي، في الأشهر التي سبقت هجمات 7 أكتوبر: "يريدون من رئيس الشاباك إستخدام أدواته ضد الأشخاص الذين توقفوا عن الخدمة التطوعية، والذين كانوا يحتجون.

وتساءل شراغا أليس هذا هو شتازي؟ هذا ما يحتاج الشاباك إلى فعله، إستخدام أدوات اقتحامية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي؟".

كما إستنكر المشاهد الفوضوية التي شهدتها قاعة المحكمة في وقت سابق، حين اندلعت ضجة في القاعة أجبرت القضاة على إيقاف الإجراءات لأكثر من ساعة، واصفًا إياها بـ"يوم سيُذكر كعار أبدي"، وأن تعطيل الإجراءات أشبه بـ"إدخال صنم إلى الحرم".

قال شراغا: "كان هذا تجسيدًا للعار، ومخزيًا إنهارت أسوار الحصن وهُدمت، واقتحم حشد مُحرّض قاعة المحكمة ودنس قدس أقداس الديمقراطية في إسرائيل.

"خلال 35 عامًا قضيتها في قاعة المحكمة، لم أرَ مشهدًا كهذا الذي حدث هنا في هذه القاعة، حشد يحاول إرهاب قضاة المحكمة العليا.

و تساءل كمحامين، لا يُسمح لنا بالذهاب إلى دورات المياه في المحكمة العليا، يُطلقون علينا لقب الخونة. هل نأتي إلى المحاكمة القادمة مسلحين؟"

ممثل حركة النزاهة الحكومية : رئيس الوزراء لا يريد ثقة برئيس جهاز الأمن العام، بل ولاءً بلا حدود



وفي عرضه، قرأ المحامي بواز أراد، ممثل حركة النزاهة في الحكومة، شريطًا مما قال إنه انتهاكات إجرائية من جانب الحكومة في طرد رونين بار .

قال أراد إن الحكومة تجاهلت تعليمات مكتب النائب العام بشأن كيفية إقالة بار، كما لم تُفصّل تحديدًا أسباب فقدان الحكومة ثقتها به لتمكينه من الدفاع عن نفسه في جلسة استماع لمجلس الوزراء.

ويقول أراد: "إن عدم إثبات مثال واحد على انعدام الثقة يشهد على السلوك المتهور الذي سبق إقالة بار.



و أضاف أن غضب رئيس الوزراء تجاه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) لمواصلته التحقيقات مع مستشاريه و أنتهاكاتهم تعكس ما يراه التزامًا بالثقة الشخصية التي يدين بها رئيس جهاز الأمن العام لرئيس الوزراء".

و تابع "رئيس الوزراء لا يريد ثقة برئيس جهاز الأمن العام، بل ولاءً بلا حدود".

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