بدء العد التنازلي لإنهاء الحرب ترامب يمهل نتنياهو إسبوعين لوقف الحرب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة فقط لإنهاء الحرب في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



يديعوت أحرونوت ترامب فقد صبره ويسعى لإنهاء الحرب

و أضافت الصحيفة أنه : "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

و أضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: قال للصحفيين عن ترامب : هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكي قد بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريباً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب مصادر ، فقد سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين إلتقوا مع نظرائهم الأمريكيين أن ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال ولكن ليس لفترة طويلة ربما أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدة أنه يريد إنهاء الحرب قريبا.

وبحسب المصادر ذاتها فإن إنتهاء الحرب لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المخطوفين.



ولفتت الصحيفة إلى أن عدة مصادر أمريكية قد أوضحت لعائلات الرهائن أن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع الزعيمين في البيت الأبيض الإثنين.

وأشارت إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة، كما تشكل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءً من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة.



نتنياهو إلتقى برئيس المخابرات المركزية الأمريكية

هذا وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الأخير التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف في القدس، بحضور رئيس الموساد ديفيد برنياع

يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستجري محادثات هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي.

من جهته فقد أقرّ سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة ستجري محادثات نووية مباشرة مع إيران نهاية هذا الأسبوع.

وفي حديثه مع إذاعة "كول بيراما"، أصرّ فوكس على أن نتنياهو كان على علم مسبق بالمفاوضات الأمريكية المزمعة مع إيران، لكنه "لم يكن يعلم أن المحادثات ستُعقد يوم السبت".

ويقول فوكس: "هناك صلة وثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء. يتنافس فريق الرئيس على من يُحب إسرائيل أكثر".



فيما لم تكن تلك المهلة أو المحادثات مع إيران هي المفاجأة الوحيدة التي تنتظر نتنياهو، حيث كشفت صحيفة جلوبس العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبدو أنه قد نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء إسرائيل من سياسته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإنه في وزارة المالية الإسرائيلية كان من المتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع ترامب بإستبعاد إسرائيل تماماً من السياسة الجديدة، لكن الرئيس الأمريكي لم يلتزم بذلك، وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستحصل على إعفاء.

و أضاف: "ربما لا لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا، و نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً هذا مبلغ كبير"، مُلمحاً إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وتابع ترامب: "تعرضنا للخداع والاستغلال من قبل العديد من الدول على مر السنين، ولم نعد قادرين على الاستمرار".

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