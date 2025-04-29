صدمة في الأوساط الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو لأسرار عملية أجهزة البيجر

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هناك حالة من الذهول داخل المؤسسة الأمنية في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي كشف خلالها عن تفاصيل سرية لعملية البيجر التي شُنّت في سبتمبر 2024 ضد حزب الله، وذلك وفقًا لتقرير صدر مساء الاثنين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو أدلى بتصريحات سرية دون تنسيق أمني مسبق

في 17 سبتمبر، بدأت آلاف أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله في جميع أنحاء لبنان بالانفجار فجأة، مما أدى إلى إصابة من كانوا يحملونها ومقتل أكثر من عشرين. وفي اليوم التالي، إنفجرت مئات من الأجهزة أيضًا، مما أدى إلى إصابة أو مقتل العشرات.

حيث عملت إسرائيل على إخفاء متفجرات صغيرة داخل الأجهزة قبل تسليمها إلى حزب الله، كسلاح جاهز للإستخدام في أي وقت.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الأخبار اليهودية مساء الأحد، قال نتنياهو إن إسرائيل قصفت جهاز مسح أرسلته إيران إلى لبنان بعد أن إشتبه حزب الله في أن أجهزة النداء الخاصة به مفخخة، وقتلنا مشغله أيضًا.

و أوضح : "علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة من طراز بيجر لفحصها في إيران؛ وقد قصفنا سابقًا جهاز المسح الذي كانوا سيحضرونه، فتخلصنا منه ومن الشخص الذي يشغله".

وقد حُجبت هذه التفاصيل مرارًا وتكرارًا لأنها ستكشف عن مصادر استخباراتية، وبالتالي تضر بالأمن القومي، حسبما ذكرت القناة 12. ونتيجةً للحوادث التي وصفها، اتُخذ قرارٌ بتفعيل أجهزة الاستدعاء بدلًا من الانتظار، على حد قول نتنياهو.

وأضاف نتنياهو أيضًا أن التوغل البري المُخطط له للجيش الإسرائيلي في لبنان قد قُدِّم بثلاثة أسابيع لأن عملية أجهزة الاستدعاء نُفِّذت في وقتٍ قصير.

وبصفته رئيسًا للوزراء، يحق لنتنياهو قانونًا الكشف عن مواد كانت سريةً سابقًا، ولكن عادةً ما يتم ذلك بالتشاور مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم حدوث أي ضرر من الكشف، ولم يتم إجراء أي تنسيق من هذا القبيل هذه المرة، حسبما ذكرت القناة 12.



تصريحات نتنياهو تأتي بالتزامن مع إتهامه ومساعديه في تسريب وثائق سرية

و كشف نتنياهو إنه رفض إبلاغ واشنطن مُسبقًا بعملية أجهزة البيجر ضد حزب الله لأنه افترض أنها ستُسرَّب.

وقال: "أنا لا أقرأ صحيفة نيويورك تايمز كثيرًا، ولكن لماذا أُعطيهم المُقدَّم؟ سيكون ذلك على الإنترنت". جاء الانزعاج المُعلن عنه في المؤسسة الأمنية من تصريحات نتنياهو بشأن أجهزة البيجر في وقتٍ كان فيه مكتب رئيس الوزراء متورطًا بالفعل في فضيحة تتعلق بوثائق سرية مُسربة.

وُجهت إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب مواد من وثيقة سرية لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى صحيفة بيلد الألمانية اليومية بهدف التأثير على الرأي العام تجاه نتنياهو.

وتشير أصابع الإتهام إلى فيلدشتاين أيضًا، إلى جانب مساعدين مقربين آخرين لنتنياهو، في ما يُسمى بقضية قطر جيت، حيث يُشتبه في ارتكابهم جرائم متعددة مرتبطة بعملهم المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك الاتصال بعميل أجنبي وسلسلة من تهم الفساد التي تشمل جماعات ضغط ورجال أعمال.

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