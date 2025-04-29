الثلاثاء العصيب..تفاصيل تعرض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحادث تصادم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعرض لحادث سير في القدس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



لا توجد أي إحاطات رسمية حتى الآن عن الحادث



وأوضحت تقارير إعلامية إن نتنياهو لم يصب بأي أذى نتيجة حادث السير الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس في أعقاب مغادرته لمراسم أقيمت في ذكرى الجنود القتلى.

من جهتها فقد كشفت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية أن الحادث وقع نتيجة تصادم إحدى سيارات الموكب بدراجة نارية قرب مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

فيما لازالت الشرطة الإسرائيلية "تدرس التفاصيل المتعلقة بالحادث" فيما لم ترد أي إحاطات رسمية عن تفاصيل الحادث.

مسرح الحادث

أهالى الأسرى يقاطعون نتنياهو وزوجته وضعته في موقف محرج

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن عائلات الأسرى قد قاطعوا خطاب نتنياهو اليوم واتهمته بأنه يسحق الإسرائيليين، وذلك بعد تعليق زوجته سارة نتنياهو بشأن العدد الحقيقي للأسرى الأحياء في غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت إن عدد الأسرى الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة "أقل" من الرقم الرسمي وهو 24 أسير.

و ألمحت الصحيفة إلى أن نتنياهو بدا خلال الإجتماع وكأنه نسي أمر الأسرى تماماً.

وأفادت هيئة البث العام "كان"، أن تعليق سارة نتنياهو، الذي أثار غضب عائلات الرهائن، جاء بناءً على معلومات جزئية وسرية نُقلت مؤخرًا إلى وزراء الحكومة.

نتنياهو تراجع قبل الحادث عن إقالة رئيس الشاباك

وفي سياق أخر فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق من الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بعدما كانت المحكمة العليا قد أعلنت تعليق ذلك القرار جراء الإحتجاجات الشعبية عليه.

وأوضحت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا: "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار.



وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن الإثنين أنه سيترك منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بار خلال فعالية في مقر الشاباك: بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن الإخفاق وتقديم الإنذار المبكر خلال هجمات 7 أكتوبر، مشيراً إلى أنه قرر التنحي بحلول 15 يونيو.

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