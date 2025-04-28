نتنياهو وحزبه يتهمون المتظاهرون الإسرائيليون و رئيس الشاباك السابق بالتحريض على إغتـ..ـياله

شهدت إسرائيل أول أمس إحتشاد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، برفع صور لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مكتوب عليها “نتنياهو خطر على إسرائيل”، وطالب المتظاهرون حكومتهم بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بشكل فوري المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

اللواء دان حالوتس: نتنياهو يحارب مواطنيه

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن اللواء دان حالوتس، رئيس هيئة أركان الجيش السابق، أن “نتنياهو يشكل تهديداً واضحاً ومباشراً على وجود دولة إسرائيل، إنه يحارب مواطنيه”.



من جهته فق. طالب والد جندي إسرائيلي محتجز لدى حركة “حماس”، السبت، بعدم إستغلال قضية المحتجزين لخدمة “احتياجات وأجندات شخصية”، مؤكدًا أن الاحتجاجات هدفها الوحيد هو الإفراج عن المختطفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العبرية مقطع فيديو لـ”يهودا كوهين”، والد الجندي المحتجز “نمرود كوهين”، خلال مشاركته في مظاهرة نُظمت في شارع بيجين بتل أبيب، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

نتنياهو يدين إستخدام رؤوس مقطوعة تحمل صورته

بدوره فقد أستهجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إستخدام المتظاهرين لرؤوس مقطوعة تحمل، صورته مُلقاة حول متظاهر يرتدي ضمادات مزيفة ملطخة باللون الأحمر، أثناء تلك التظاهرات.

الصورة التي أثارت غضب نتنياهو



وكتب منتدى "تيكفا" المحافظ في منشور أعاد نتنياهو نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "يجب قول هذا بصوت واضح الرؤوس المقطوعة، وكذلك احتجاجات السبت، لا علاقة لها بالرهائن على العكس، هؤلاء أناس قرروا التضحية بالرهائن في محاولة لإطاحة الحكومة".

و أضاف المنتدى: "في دولة متحضرة، يجب أن يكون هناك عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير الواضح أين يقف (جهاز الأمن الداخلي) الشاباك عندما يتعلق الأمر بهذه المحاكاة الواضحة والخطيرة للقتل".

وتابع المنتدى أنه "يأمل ألا تؤثر التوترات بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، على مواقف الجهاز بشأن كل ما يتعلق بأمن رئيس الوزراء".

الليكود يصف تلك التظاهرات بالجنون والتحريض على قتل رئيس الوزراء



من جهته فقد وصف المتحدث بإسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو المظاهرة بأنها "جنون"، مؤكدا أنها "تمثل تحريضاً على قتل رئيس الوزراء وقطع رأسه".

وأضاف مرفقا صورة للمتظاهر: "أين تطبيق القانون من قبل المدعي العام وبار؟".



من جهته فقد دعى زعيم المعارضة يائير لابيد خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد، نتنياهو إلى وقف التحريض ضد بار، الذي قرر نتنياهو عزله، قبل أن يؤدي إلى "اغتيال سياسي".

وتعد إحدى شكاوى نتنياهو الدائمة تحريضا ضده هو وعائلته، مشيرين بأصابع الاتهام إلى النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون والمدعي العام، لما يصفونه بتصريحات عنيفة من محتجين من دون رادع".

إقرأ أيضاً

رئيس حركة جودة الحكم وممثل حركة النزاهة يتهمون نتنياهو بتجنيد القادة لحسابه

يائير لابيد كل يوم يمر على حكومة نتنياهو في السلطة يدمر إسرائيل