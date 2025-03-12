أسر الرهائن الإسرائيلين تتهم وزير الطاقة بالإضرار العمدي بحياة أبنائهم

أكدت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة على معارضتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة قطع الكهرباء عن القطاع، محذرين من أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة ذويهم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



القرار غير قانوني و دون صلاحيات



ووجهت العائلات إتهامات لوزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بإتخاذ قرارات غير قانونية دون الصلاحيات اللازمة.



حيث قدّم نحو 50 شخصًا من أقارب الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في غزة، إلتماسًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في القطاع.

وأكدت العائلات في التماسها أن هذا القرار يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أنه يُعرّضهم لمصاعب صحية وبيئية شديدة.



وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أعربت عائلات المحتجزين في بيان لها عن قلقها العميق قائلة: "هذا قرارٌ يُعرّض حياة المحتجزين للخطر بشكلٍ مباشر وفوري"، مضيفة أن القرار لا يُحترم فيه الحق الإنساني في الحياة والظروف الملائمة.



وأوضحت العائلات أن القرار اتخذ من قبل وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لتنفيذه، مطالبة المحكمة بالتدخل واتخاذ إجراءات فورية من خلال إصدار أمر مؤقت يلزم الحكومة الإسرائيلية بإلغاء القرار.

إسرائيل تسعى لعسكرة التجويع

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين قد أصدر أوامره بوقف نقل الكهرباء إلى غزة.

و أوضحت الهيئة إن إيلي كوهين قد أوعز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف تزويد الطاقة لقطاع غزة.

يذكر أن الكهرباء تزود فقط لمحطة تحلية المياه وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل فقد أعلنت مصادر مسؤولة في إسرائيل إن المرحلة القادمة ستكون قطع المياه عن شمالي القطاع.



وكانت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة أعلنت، الخميس، أن إسرائيل تستأنف ماوصفوه بـ "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي بيان، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون بإسمه، أن القرار يشكّل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

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