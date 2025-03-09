وزير الطاقة الإسرائيلي يصدر أوامره بمنع نقل الكهرباء لقطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين قد أصدر أوامره، الأحد، بوقف نقل الكهرباء إلى غزة، المزيد. من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي

قطع المياه والمساعدات والكهرباء.. هل تشن إسرائيل حرب من نوع أخر



و أوضحت الهيئة إن إيلي كوهين قد أوعز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف تزويد الطاقة لقطاع غزة.

يذكر أن الكهرباء تزود فقط لمحطة تحلية المياه وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل فقد أعلنت مصادر مسؤولة في إسرائيل إن المرحلة القادمة ستكون قطع المياه عن شمالي القطاع.

وكانت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة أعلنت، الخميس، أن إسرائيل تستأنف ماوصفوه بـ "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي بيان، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون بإسمه، أن القرار يشكّل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد قررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ساعات من إناهاء المرحلة الأولى من إتفاق وقف إطلاق النار إثر خلافات مع حركة حماس بشأن المراحل المقبلة من إتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المدمرة في القطاع.

بدورها فقد إتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بأنه يفضل العودة للقتال لإبقاء ائتلافه ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ودعوا ترامب للضغط على الحكومة.



سموتريتش يؤكد على إستمرار الإستعدادات لإنشاء هيئة التهجير لتفريغ القطاع من سكانه

من جهته فقد قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن الخطة الأمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت "تتبلور".

وذكر سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي: "هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".

وأشار الى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.



وبيّن أن "الميزانية التي تخصص لهذا الغرض أوفر من تلك التي تتطلب العودة إلى الحروب المرة تلو الأخرى".

إسرائيل تلبي مطلب الوسطاء وترسل وفداً مفاوضاً للدوحة

هذا وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل، تعتزم إرسلل وفداً مفاوضاً، الإثنين المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإستئناف محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك إستجابةً لطلب الوسطاء

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مشاورات هاتفية مع وزراء وقادة أجهزة أمنية حول ملف صفقة التبادل والتحضير لعملية عسكرية في حال استمر جمود وتعثر المفاوضات.

هذا وقد نفى مصدر سياسي إسرائيلي أن يكون هناك أي تقدم على صعيد محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، أو أن يكون قد تم التوصل لاتفاق على هدنة طيلة شهر رمضان، لكن هذا ما قد يتم التفاوض عليه في الدوحة.

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