يائير لابيد كل يوم يمر على حكومة نتنياهو في السلطة يدمر إسرائيل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

يائير لابيد يكشف سبب وراء إقالة رونين بار

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع "إكس" أن "هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية "قطر جيت" هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار".

هذا وقد شهدت الأوساط السياسية العالمية و الإسرائيلية فضيحة مدوية في أعقاب الكشف عن فضيحة تلقي مسؤولين إسرائيلين و على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، لرشاوي مقابل تلميع صورة قطر بشأن بذل جهود الوساطة لحل الأزمة الفلسطينية.

حيث أظهرت وثائق المحكمة أن أبرز المشتبه بهم إثنان من مساعدي نتنياهو و هما يوناتان وفيلدشتاين اللذان قد تلقيا رشاوى لتلميع جهود قطر بشأن الوساطة كما عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين لعرض مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع إملاء أجندة محددة على وسائل الإعلام.



السبب وراء سعي نتنياهو لإقالة كل من بار والمدعية العامة جالي بهاراف ميارا

من جهتها فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولة نتنياهو عرقلة التحقيق في فضيحة قطر هي السبب الرئيسي وراء سعيه لإقالة كل من بار والمدعية العامة جالي بهاراف ميارا.

فيما أعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن إعتقال إثنين من مساعدي نتنياهو "يُعد خيانة للثقة، وتهديدًا للأمن القومي، وضررًا بالغًا لمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم"، محذرًا من أن "نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسئولية".



وقال لابيد، في بيان: "إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل".

كما إنتقد بيني جانتس، نتنياهو، قائلًا: "كلما تقدم تحقيق "قطر جيت"، إزداد نتنياهو تصميمًا في معركته ضد المؤسسة في إشارة لجهاز الشاباك، مشيراً إلى أنه كلما تعمق التحقيق، تعمق تخريب نتنياهو للجهاز.

إقرأ أيضاً

نتنياهو يُعين نائب بار رئيساً للشاباك و المعارضة تطالب بإقالة نتنياهو شخصياً

سر تراجع نتنياهو عن تعيين قائد البحرية السابق رئيساً للشاباك